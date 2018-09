Vitajte v počítačovom svete! Karikatúra Sereny Wiliamsovej vyvolala vášne, obvinenia z rasizmu

Domáca hráčka Serena Williamsová sa počas sobotného finálne US Open s Japonkou Naomi Osakaovou, ktoré nakoniec prehrala, poriadne odviazala a vyčistila žalúdok portugalskému rozhodcovi Carlosovi Ramosovi. Nazvala ho klamárom a zlodejom a rozmlátila svoju raketu o kurt. Po zápase Williamsová vyhlásila, že sa stala obeťou sexizmu, pretože v mužskom zápase by podľa nej rozhodca postupoval inak. Za svoje správanie dostala pokutu 17-tisíc dolárov (cca 14 600 eur).

Po tomto nešportovom výkone sa dalo očakávať, že si na Williamsovej zgustnú médiá a verejnosť, no karikatúra od Marka Knighta bola podľa názoru niektorých poriadne cez čiaru. Nepáči sa im stvárnenie tenistky, ktoré má vraj prehnané črty pripomínajúce hanlivé obrázky černochov z minulej éry. Navyše jej súperka je vyobrazená ako subtílna blondínka, ktorá sa rozhodcu pýta, či môže Američanku nechať vyhrať.

"Umenie redakčného karikaturovania je vizuálny dialóg o dnešných otázkach, ale táto karikatúra hrubo nesprávne zobrazuje dve farebné ženy na US Open, jednej z najväčších udalostí profesionálnych športov," uviedla vo svojom vyhlásení Národná asociácia černošských novinárov. "Dobrá práca. Zredukoval ste jednu z najväčších žijúcich športovkýň na pojmy rasizmu a sexizmu..., napísala na Twitteri spisovateľka J.K. Rowlingová. Našli sa však aj menej slušné komentáre. Americká komediálna herečka Kathy Griffinová výtvarníka označila za "rasistický kus h*vna" a odkázala mu, že si má zmeniť meno na "KKK karikatúry".

