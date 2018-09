VIDEO Rusko začalo najväčšie vojenské cvičenie od skončenia studenej vojny

Manévre, ktoré sa konajú na Sibíri, Severoatlantická aliancia už skoršie odsúdila s tým, že ide o skúšku na "rozsiahly konflikt". Očakáva sa, že na cvičenie zavíta aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý momentálne vo Vladivostoku hostí Východné ekonomické fórum (VEF), kde je jedným z prominentných hostí i čínsky prezident Si Ťin-pching.

Cvičenie sa koná v čase eskalujúceho napätia medzi Moskvou a Západom ohľadom obvinení z ruského zasahovania do západných záležitostí, ako aj v čase prebiehajúcich vojenských konfliktov na Ukrajine a v Sýrii. Do pohotovosti bude uvedených 36.000 vojenských vozidiel, 1000 lietadiel a 80 vojnových lodí. Ruská armáda zaradí do výcviku i svoje najnovšie balistické strely krátkeho doletu Iskander schopné niesť jadrové hlavice, tanky T-80 a T-90, ako aj stíhačky Su-34 a Su-35. Ruská flotila nasadí niekoľko fregát vybavených riadenými strelami Kalibr.

Naposledy sa na Sibíri konalo vojenské cvičenie Vostok-2014, pričom sa na ňom v porovnaní s aktuálnymi manévrami zúčastnila iba približne polovica vojakov. Rusko v súčinnosti s Bieloruskom vlani uskutočnilo sériu vojenských cvičení vo svojich západných regiónoch, na ktorých sa zúčastnilo takmer 13.000 vojakov, pripomína agentúra DPA.

Tieto západné manévre znepokojili NATO, podľa ktorého si tým Rusko mohlo pripravovať stratégiu na inváziu do pobaltských štátov Estónsko, Lotyšsko a Litva, všetko členov Aliancie. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v auguste vyhlásil, že obranné kapacity Ruska sú "oprávnené, potrebné a nemajú alternatívu".

Výberová chronológia najväčších ruských vojenských cvičení

18.-28. júna 2018, Krasnojarský kraj: Spoločné taktické cvičenie Ozbrojených síl (OS) Ruskej federácie, Bieloruska a Srbska Slovanské bratstvo-2018. Výsadkári z týchto krajín nacvičovali taktické plnenie úloh v rámci boja proti terorizmu a v rámci mierových misií.

14.-20. septembra 2017, Bielorusko, Rusko: Spoločné rusko-bieloruské strategické cvičenie Zapad-2017, zúčastnilo sa na ňom 12.700 vojakov (z toho: z OS Bieloruska 7200 z 0S Ruska 5500 vojakov), okolo 70 lietadiel a vrtuľníkov, 680 kusov bojovej techniky vrátane 250 tankov, okolo 200 diel, reaktívnych systémov salvovej paľby a mínometov a desať lodí.

20.-24. marca 2017, Krym: Veliteľsko-štábne cvičenie v rámci previerky pripravenosti Leteckých a výsadkových vojsk Ruska. Na cvičení sa zúčastnilo 2500 vojakov, 600 kusov pancierovej, tankovej a vozidlovej techniky, bojová výsadkárska loď Cezar Kunnikov a vyše 45 lietadiel a vrtuľníkov.

24. septembra - 10. októbra 2016, Pakistan: Spoločné rusko-pakistanské taktické cvičenie Družba-2016 v horskom prostredí Pakistanu. Išlo o prvé vojenské cvičenie OS Ruska a Pakistanu; zúčastnilo sa na ňom vyše 200 vojakov.



22. septembra - 2. októbra 2016, Rusko: Spoločné rusko-indické cvičenie Indra-2016. Zúčastnilo sa na ňom 500 vojakov - po 250 z každej krajiny -, 50 kusov vojenskej techniky vrátane obrnených transportérov a tankov T-72, raketomety Grad, bezpilotné lietajúce stroje a útočné letectvo Východného vojenského okruhu.



5.-10. septembra 2016, Kaukaz: V akvatóriu Čierneho a Kaspického mora, veliteľsko-štábne cvičenie Kaukaz-2016. Zúčastnilo sa na ňom 12.500 vojakov, z výzbroje letecká technika, bojové lode a pozemná bojová technika.

10.-16. septembra 2015, Rusko: Spoločné rusko-bieloruské operatívne cvičenie Štit sojuza-2015. Zúčastnilo sa na ňom vyše 8000 vojakov z oboch štátov, vyše 400 kusov výzbroje a vojenskej techniky a 80 bojových lietadiel a vrtuľníkov.

19.-25. septembra 2014: Sachalin, Kamčatka, Čukotka: Strategické veliteľsko-štábne cvičenie Vostok-2014. Zúčastnilo sa na ňom okolo 100.000 vojakov, okolo 1500 tankov, 120 lietadiel, 5000 kusov vojenskej výzbroje a vojenskej a špeciálnej techniky a 70 vojenských plavidiel.



4.-9. novembra 2013, Iónske more: Spoločné rusko-talianske vojenské námorné cvičenie Ionijex-2013 v Iónskom mori pri Taliansku.



26.-30. augusta 2013: Spoločné rusko-americko-kanadské letecké cvičenie Bditeľnyj oriol-2013.



23.-27. júla 2012, Ukrajina: Spoločné ukrajinsko-rusko-bieloruské taktické cvičenie Slavianskoje sodružestvo-2012. Z každého štátu po 100 vojakov. Úlohou cvičenia bola príprava a činnosť v rámci spoločného práporu na plnenie úloh v mierových zboroch.



1.-16. júna 2012, Baltické more: Okrem ruských námorných síl sa na ňom zúčastnili príslušníci desiatich krajín: Dánska, Estónska, Francúzska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Nórska, Poľska a Švédska. Na cvičení Baltops-2012 sa zúčastnilo 20 hladinových plavidiel a 20 lietadiel a vrtuľníkov. V tom roku sa medzinárodné vojenské námorné cvičenie konalo 40. raz.



3. augusta - 5. októbra 2011, Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ): Na cvičení Bojevoje sodružestvo-2011 spojenom s bojovou streľbou sa zúčastnili vojaci krajín SNŠ. Na cvičenie prišli predstavitelia Alžírska, Indie a Sýrie. Na cvičení sa zúčastnilo vyše 2000 vojakov, vyše 25 jednotiek protivzdušnej obrany a vyše 50 lietadiel.



7.-17. mája 2011, Rusko, Nórsko: Medzinárodné cvičenie ruských námorných síl a Nórska Pomor-2011, Barentsovo more a Nórske more. Prvé medzinárodné cvičenie Pomor sa konalo v roku 1994 v pobrežných vodách Nórska, spoločné cvičenia v tomto priestore sa pravidelne opakovali.



29. júna - 8. júla 2010, Rusko: Operatívno-strategické cvičenie Vostok-2010. Hlavným cieľom cvičenia bolo preskúšanie novej trojúrovňovej veliteľskej štruktúry. Na cvičení sa zúčastnilo 20.000 vojakov a dôstojníkov, 70 lietadiel, takmer 2500 kusov bojovej techniky a 30 plavidiel. Na cvičení preskúšali aj elektronické zariadenie na rušenie rozviedky predpokladaného protivníka.