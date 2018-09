OBROVSKÁ revolúcia v energetike: Vedci majú veľkolepé plány so saharskou púšťou

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ILLINOIS - Medzinárodný tím klimatológov, vedcov z iných odborov a odborníkov z oblasti energetiky je presvedčený, že ľudstvu by výrazne pomohlo, keby na Sahare vznikli obrovské plochy posiate solárnymi panelmi a veternými turbínami. Ako uvádzajú v štúdii, ktorú v piatok zverejnil jeden z najrenomovanejších vedeckých magazínov Science, takéto riešenie by pre celý svet znamenalo obrovské úspory energie, a navyše by malo výrazne pozitívny vplyv aj na samotnú Saharu, kde by prispelo k častejším zrážkam a premene častí púšte na oblasti pokryté vegetáciou.