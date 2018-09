Hororový let do New Yorku: VIDEO Cestujúci v karanténe, stovka ľudí náhle ochorela

Cestujúci zostali v karanténe.

Zdroj: YouTube/Eyewitness News ABC7NY

NEW YORK - Zhruba stovka cestujúcich linkového letu z Dubaja do New Yorku dnes pocítila nevoľnosť, kvôli čomu bolo lietadlo spoločnosti Emirates na newyorskom Kennedyho letisku odstavené mimo príletový terminál. Informujú o tom americké médiá, podľa ktorých lietadlo teraz prezerajú policajti a lekári. Podľa televízie CBS sa nemenovaní predstavitelia aeroliniek domnievajú, že sa cestujúci priotrávili pokazeným jedlom.