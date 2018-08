FOTO Taliansko po tragickej nehode: Počet obetí stúpol na 37, pod troskami boli aj živí

Pohotovostné zložky podľa oznámenia naďalej intenzívne pracujú na mieste tragédie, kde strávili aj celú noc - v nádeji, že v troskách nájdu ďalšie živé osoby. Medzi obeťami sú aj najmenej tri deti vo veku 8, 12 a 13 rokov.

Pri zrútení časti Morandiho mosta nad údolím rieky Polcevera v Janove spadlo v utorok krátko pred poludním z výšky niekoľkých desiatok metrov aj 30-35 osobných a viacero nákladných áut. Trosky a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu. V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka. Na moste vybudovanom ešte v 60. rokoch 20. storočia tiež prebiehali údržbové práce.

Zdroj: SITA/Luca Zennaro/ANSA via AP

Minister dopravy Danilo Toninelli v stredu pripísal zodpovednosť za pád mosta súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje veľkú časť diaľničnej siete v Taliansku a ktorej manažment by podľa neho mal odstúpiť. "V prvom rade by mal rezignovať manažment Autostrade per l'Italia," napísal Toninelli na Facebooku s tým, že tejto firme by mali odobrať licenciu na prevádzku diaľnic, pričom bude čeliť pokutám do možnej výšky 150 miliónov eur.

Zdroj: SITA/Flavio Lo Scalzo/ANSA via AP

Toninelli už predtým vyhlásil, že ak svoju úlohu zohrala nedbalosť, "ten, čo sa jej dopustil, za to musí zaplatiť". V stredu doplnil, že spoločnosť Autostrade per l'Italia dosahuje "miliardové" zisky, avšak platí len "niekoľko miliónov" na daniach. Okrem toho podľa neho "ani len nerobí potrebnú údržbu mostov a diaľnic" a dopúšťa sa "vážnych nedostatkov".

Zdroj: SITA/Flavio Lo Scalzo/ANSA via AP

Svedkovia hlásili, že počuli rachot, keď časť 45 metrov vysokého mosta v hustom lejaku padala, práve v čase hustej poludňajšej premávky. Väčšina Talianov opúšťala mestá a smerovala na pláže a do hôr, keďže v stredu je v krajine veľký sviatok, vysvetlila agentúra AP. Jedna neidentifikovaná žena, ktorá stála v okolí pod mostom, povedala pre štátnu televíziu RAI, že most sa zosypal, akoby bol z múky.

Kondoluje Kiska aj Pellegrini

V súvislosti s tragickým pádom mosta v talianskom meste Janov poslali prezident a premiér Slovenskej republiky svojim talianskym partnerom sústrastné telegramy. Ako informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, prezident Andrej Kiska poslal v utorok 14. augusta sústrastný telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi, v ktorom píše, že s hlbokým zármutkom prijal správu o tragickom nešťastí v Janove.

V kondolenčnom telegrame po tragédii, pri ktorej prišli o život desiatky ľudí a mnohí ďalší utrpeli zranenia, ďalej Kiska v mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, vyjadruje prezidentovi Talianska, rodinám a blízkym obetí úprimnú sústrasť a zraneným praje skoré uzdravenie.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini poslal sústrastný telegram svojmu talianskemu kolegovi, predsedovi vlády Talianskej republiky Giuseppe Contemu. „Talianskemu ľudu i pozostalým obetí tejto tragédie chcem vyjadriť hlbokú a úprimnú sústrasť,“ napísal v liste slovenský premiér. O kondolenčnom telegrame premiéra v súvislosti s pádom mosta v Janove, ktorý si vyžiadal mnoho obetí a zranených, informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.