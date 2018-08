FOTO Taliansko po tragickej nehode: Počet obetí stúpol na 35, pod troskami boli aj živí

JANOV - Najmenej 35 mŕtvych si vyžiadalo podľa aktuálnych údajov zrútenie diaľničného mosta, ku ktorému došlo v utorok krátko pred poludním v Janove na severozápade Talianska. Tlačová agentúra ANSA to potvrdila v stredu ráno na základe údajov ministerstva vnútra v Ríme.

Ďalších 15 osôb bolo prevezených so zraneniami do nemocnice, pričom 12 z nich bolo v kritickom stave. Tri spomedzi obetí na životoch zatiaľ nie sú identifikované. Okrem dospelých prišli o život aj tri neplnoleté osoby vo veku 8, 12 a 13 rokov.

Ďalších 16 osôb utrpelo zranenia, keď sa v utorok krátko pred poludním zrútila 100-metrová časť Morandiho mosta starého 51 rokov, napísala ANSA. Pohotovostné a záchranné služby medzitým celú noc vyťahovali z trosiek ľudí, ktorí tragédiu prežili.

Zdroj: SITA/Luca Zennaro/ANSA via AP

Z výšky 45 metrov spadlo okolo 30 až 35 osobných áut a niekoľko nákladných vozidiel, ktoré sa nachádzali na nadjazde známom medzi Janovčanmi ako Brooklynský most práve vtedy, keď sa jeho časť zrútila do koryta rieky, na železničné koľaje a niekoľko veľkoskladov. Morandiho most je kľúčovým premostením na diaľnici medzi Milánom a Janovom a na diaľnici spájajúcej Janov s francúzskou hranicou. A obvykle na ňom vládla hustá premávka, pripomenula agentúra DPA.

Zdroj: SITA/Flavio Lo Scalzo/ANSA via AP

Katastrofa zamerala pozornosť verejnosti na starnúcu taliansku infraštruktúru, predovšetkým na jej betónové mosty a viadukty postavené počas povojnového rozmachu v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Stále nie je známe, čo zapríčinilo zrútenie Morandiho mosta, a prokuratúra uviedla, že začala vyšetrovanie, ale nespresnila, proti komu. Minister dopravy Danilo Toninelli vyhlásil, že zrútenie je "neprípustné" a že ak svoju úlohu zohrala nedbalosť, "ten, čo sa jej dopustil, za to musí zaplatiť".

Zdroj: SITA/Flavio Lo Scalzo/ANSA via AP

Svedkovia hlásili, že počuli rachot, keď časť 45 metrov vysokého mosta v hustom lejaku padala, práve v čase hustej poludňajšej premávky. Väčšina Talianov opúšťala mestá a smerovala na pláže a do hôr, keďže v stredu je v krajine veľký sviatok, vysvetlila agentúra AP. Jedna neidentifikovaná žena, ktorá stála v okolí pod mostom, povedala pre štátnu televíziu RAI, že most sa zosypal, akoby bol z múky.