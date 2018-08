Aljašku zasiahli dve zemetrasenia: Prvé z nich najsilnejšie v histórii oblasti

Otrasy začali o 6.58 h ráno miestneho času na území nachádzajúceho sa 551 kilometrov severovýchodne od Fairbanks, druhého najväčšieho mesta štátu Aljaška. Podľa americkej geologickej služby USGS bolo hypocentrum (ohnisko zemetrasenia) v hĺbke 9,9 kilometra pod povrchom.

Seizmológ Mike West pre denník Anchorage Daily News povedal, že zemetrasenie bolo jednoznačne najsilnejšie v celej zaznamenanej histórii oblasti North Slope. "Toto je veľmi významný úkaz a bude nám trvať nejaký čas, kým ho pochopíme," uviedol. Predchádzajúce najsilnejšie zemetrasenie v North Slope v roku 1995 malo magnitúdu 5,2.

Through our partnership with Alyeska, we have instruments at pump stations along the Trans Alaska Pipeline. Via Lea Gardine, this figure shows ground motion from the M6.4 quake as it traveled from the Beaufort Sea south to the Gulf of Alaska. pic.twitter.com/aAobIKt0q7