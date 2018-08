Úspech českých diplomatov: V Sýrii vyrokovali prepustenie dvoch humanitárnych pracovníkov

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar

PRAHA - Českým diplomatom sa podarilo vyrokovať prepustenie dvoch humanitárnych pracovníkov nemeckej mimovládnej organizácie, ktorých zatkli v Sýrii. Vo štvrtok to oznámilo české ministerstvo zahraničných vecí s tým, že do Damasku vycestoval minister zahraničia Jan Hamáček, ktorý dvoch mužov vo vládnom špeciáli privezie vo štvrtok popoludní do Prahy.