ONLINE Veľký deň pre svetovú politiku: Summit Trump-Putin, ruský prezident meškal

Trump v Helsinkách plánuje, že sa s Putinom najprv stretne medzi štyrmi očami, neskôr sa k prezidentom pripoja ďalší členovia delegácie a summit vyvrcholí spoločným pracovným obedom. Chce tak zopakovať formát júnového stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktoré označil za mimoriadny úspech.

Situáciu sledujeme ONLINE:

14:32 Jeden z britských novinárov si všimol vtipnú vec - Trump mal na Putina zažmurkať.

14:17 Paralelne s Putinom a Trumpom sa rozprávajú aj ministri zahraničia oboch krajín - Mike Pompeo a Sergej Lavrov.

14:05 Summit má skončiť spoločnou tlačovou konferencou, začať má podľa ruských zdrojov predbežne okolo štvrtej hodiny SELČ. Rokovanie Trumpa a Putina ale presný harmonogram nemá.

Zdroj: SITA/AP/Pablo Martinez Monsivais

13:50 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred summitom pre ruské médiá uviedol, že Moskva neočakáva v Helsinkách ľahké rokovania, dúfa však, že summit bude prvým krokom v prekonávaní krízy, ktorá vládne vo vzájomných vzťahoch.

13:31 Putin pri začatí besedy poukázal na to, že s Trumpom aj v minulosti udržiaval stále kontakty, uskutočnilo sa niekoľko telefónnych rozhovorov. „Prišiel ale čas na podrobný rozhovor o bilaterálnych vzťahoch a boľavých miestach vo svete, je ich celkom dosť," povedal Putin.

Zdroj: SITA/AP/Pablo Martinez Monsivais

13:22 „Budeme diskutovať o všetkom - o ozbrojených sílách, raketách, jadrových zbraniach, či Číne," tvrdí Trump. „Udržiavať s Ruskom dobré styky je ale dobré, nie zlé," poznamenal.

13:18 Trump Putinov pogratuloval za výborné Majstrovstvá svetba vo futbale, ktoré včera skončili triumfom Francúzska nad Chorvátskom. Spomenul aj výborné výkony ruského tímu, ktorý vypadol vo štvrťfinále práve s porazeným finalistom.

13:14 Tlačovka Putina a Trumpa by sa mala uskutočniť o 15:50.

13:10 Príchod oboch hláv štátu:

#BREAKING : Both Pres. #Trump and #Russia 's Vladimir #Putin have arrived at Presidential Palace in #Helsinki for summit between two leaders #HelsinkiSummit #LiveDesk pic.twitter.com/z5pA0jKmvc

12:58 V prezidentskom paláci je už aj Trump. S Putinom ho teraz čaká stretnutie medzi štyrmi očami.

12:40 Putin podľa CNN dorazil do prezidentského paláca, mešká viac ako polhodinu. Čaká sa na Trumpa, ktorý by mal prísť o desať minút.

Vladimir Putin po prílete do Helsiniek Zdroj: SITA/AP/Ronni Rekomaa

12:30 Prvé dámy USA Melania Trumpová a Fínska Jenni Haukiová sa stretli.

Enjoyed conversation with the First Lady of Finland today - good conversation about issues facing our nations. Thank you to @JenniHaukio for hosting me! pic.twitter.com/wSzjA7cQq1