ONLINE Maratón rokovaní sa skončil: Finálne vyhlásenia Trumpa a Putina, rozruch pred začiatkom

Trump v Helsinkách plánuje, že sa s Putinom najprv stretne medzi štyrmi očami, neskôr sa k prezidentom pripoja ďalší členovia delegácie a summit vyvrcholí spoločným pracovným obedom. Chce tak zopakovať formát júnového stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktoré označil za mimoriadny úspech.

Situáciu sledujeme ONLINE:

17:57 Tlačový bríging Trumpa a Putina sa skončil.

17:56 Ruský prezident podľa nej taktiež povedal, že Moskva a Washington majú všetky potrebné podmienky na spoluprácu pri riešení vojny v Sýrii. Vysoko ocenil aj príspevok USA k pokroku pri riešení problému Kórejského polostrova. Putin tiež povedal, že s Trumpom sa dohodol na vytvorení pracovnej skupiny s účasťou "obchodných kapitánov" s cieľom rozvíjať vzájomnú hospodársku spoluprácu.

17:54 Všetci sme boli hlúpi

„Myslím si, že Spojené štáty boli hlúpe, všetci sme boli hlúpi,“ povedal Trump. „Tento úprimný dialóg sme mali mať už dávno. Všetci sme vinní. Myslím, že Spojené štáty spravili s Ruskom krok vpred,“ povedal Trump.

Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko

17:43 Reportér požiadal prezidenta Trumpa o komentároch, ktorými opísal ruského prezidenta Vladimíra Putina ako "konkurenta". „Nazval som ho konkurentom a je to dobrý konkurent. Myslím, že slovo konkurent je v tomto prípade komplimentom.“ Pripomenul, že USA budú čoskoro najväčším vývozcom ropy a plynu, ale Trump praje Nemecku len to najlepšie.

17:40 Trump uviedol, že je presvedčený, že diplomacia s Ruskom, hoci nie je politicky populárna, je potrebná. „Nič by nebolo jednoduchšie, ako odmietnuť stretnutie, odmietnuť sa zapojiť,“ povedal Trump. „Ale to by nič nevyriešilo.“

17:36 Vzťahy medzi Ruskom a USA sa zmenili pred 4 hodinami

Donald Trump takisto skonštatoval, že vzťahy medzi krajinami nikdy neboli horšie. „To sa však zmenilo pred štyrmi hodinami,“ povedal Trump s tým, že toto stretnutie veľa zmenilo. Verí, že vzťahy sa po skončení summitu skončia.

Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko

17:34 Ruský prezident uviedol, že vyjadril svoje znepokojenie nad rozhodnutím prezidenta Trumpa odstúpiť od iránskej jadrovej dohody. „Spomenuli sme tiež naše obavy týkajúce sa stiahnutia Spojených štátov z dohody. Vďaka iránskej jadrovej dohode sa stal Irán najviac kontrolovanou krajinou na svete."

17:30 Tesne pred začiatkom brífingu museli z miestnosti násilím vyviesť muža. Informovala o tom CNN.

17:29 Putin uznal, že vzťah medzi USA a Ruskom je komplikovaný. „Všetkým je jasné, že bilaterálny vzťah prechádza komplikovaným štádiom," povedal Putin. „Napriek tomu tieto prekážky a súčasné napätie v podstate nemajú žiadny solídny dôvod.“

17:24 Putin odmietol zasahovanie Ruska do volebnej kampane

Putin odmietol, že by v roku 2016 zasahovali do amerických prezidentských volieb. „Rusko nikdy nezasahovalo a nikdy nebude zasahovať do vnútorných amerických záležitostí.“

Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko

17:22 Vzťahy USA a Ruska podľa prezidenta Putina prežívajú zložité obdobie. Studená vojna sa už podľa neho skončila. Problémy sa momentálne týkajú viacerých faktorov ako nerovnováhy medzinárodnej bezpečnosti, šírenia hrozby terorizmu či nerovnováhy v ekonomike. „Môžeme vyriešiť, len keď spojíme svoje sily,“ povedal Putin.

Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko

16:54 Novinári v prezidentskom paláci v Helsinkách hlásia, že tlačovka po stretnutí Trumpa s Putinom sa začne o pár minút.

16:15 Ako poznamenala agentúra AP, po tomto dialógu nasledoval pracovný obed, po ktorom Trump a Putin vystúpia na spoločnej tlačovej konferencii vo fínskej metropole.

Zdroj: SITA/AP/Heikki Saukkomaa

15:53 Americký prezident po besede s Putinom označil schôdzku za „veľmi dobrý začiatok pre všetkých".

15:44 Podľa ruských zdrojov by sa tlačovka mohla uskutočniť za hodinu až dve - teda medzi 16:30 až 17:30 SELČ.

15:41 Dôverné rokovanie Putina a Trumpa po viac ako dvoch hodinách skončilo. Oznámila to ruská spravodajská televízia Rossija 24. Na rozhovor štátnikov medzi štyrmi očami, iba v prítomnosti tlmočníkov, nadväzuje teraz rokovanie delegácií.

15:27 Donald Trump, Sauli Niinisto a Vladimir Putin na jednej fotke.

15:13 Rusko-americký summit trvá už viac ako dve hodiny bez toho, aby z rokovania unikli akékoľvek informácie. Podľe ruských zdrojov organizátori počítali s dva a pol hodinovým rozhovorom.

Zdroj: SITA/AP/Pablo Martinez Monsivais

14:44 SNS stretnutie Trumpa a Putina víta. „Uvedené stretnutie je potvrdením aj toho, že politika menších štátov sa nemá robiť slepo na západ alebo slepo na východ. Menší dopadol vždy zle, keď sa silní dohodli. Politika slobodného a suverénneho štátu sa má robiť vyvážene vo vzťahu k Rusku, Spojeným štátom, na sever aj na juh," vysvetľuje predseda strany Andrej Danko v tlačovej správe.

Národniari tiež veria, že presvedčí členov EÚ o tom, že sankcie voči Rusku sú neefektívne a zbytočné. „Sankcie voči Rusku sú neefektívne aj preto, že silnejšie štáty, ktoré sú členmi EÚ ďalej a intenzívne obchodujú. Ak dnes dôjde v Helsinkách k zlepšeniu vzťahov USA a Ruska, bude najlepšie pre EÚ bezodkladne zrušiť sankcie voči Rusku, pretože inak EÚ bude hospodársky strácať i naďalej," dodáva.

14:32 Jeden z britských novinárov si všimol vtipnú vec - Trump mal na Putina zažmurkať.

Mark Stone on Twitter Very awkward body language... but @realDonaldTrump did offer Vladimir Putin a wink. @SkyNews https://t.co/mQur4dzReI

14:17 Paralelne s Putinom a Trumpom sa rozprávajú aj ministri zahraničia oboch krajín - Mike Pompeo a Sergej Lavrov.

14:05 Summit má skončiť spoločnou tlačovou konferencou, začať má podľa ruských zdrojov predbežne okolo štvrtej hodiny SELČ. Rokovanie Trumpa a Putina ale presný harmonogram nemá.

Zdroj: SITA/AP/Pablo Martinez Monsivais

13:50 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred summitom pre ruské médiá uviedol, že Moskva neočakáva v Helsinkách ľahké rokovania, dúfa však, že summit bude prvým krokom v prekonávaní krízy, ktorá vládne vo vzájomných vzťahoch.

13:31 Putin pri začatí besedy poukázal na to, že s Trumpom aj v minulosti udržiaval stále kontakty, uskutočnilo sa niekoľko telefónnych rozhovorov. „Prišiel ale čas na podrobný rozhovor o bilaterálnych vzťahoch a boľavých miestach vo svete, je ich celkom dosť," povedal Putin.

Zdroj: SITA/AP/Pablo Martinez Monsivais

13:22 „Budeme diskutovať o všetkom - o ozbrojených sílách, raketách, jadrových zbraniach, či Číne," tvrdí Trump. „Udržiavať s Ruskom dobré styky je ale dobré, nie zlé," poznamenal.

13:18 Trump Putinov pogratuloval za výborné Majstrovstvá svetba vo futbale, ktoré včera skončili triumfom Francúzska nad Chorvátskom. Spomenul aj výborné výkony ruského tímu, ktorý vypadol vo štvrťfinále práve s porazeným finalistom.

13:14 Tlačovka Putina a Trumpa by sa mala uskutočniť o 15:50.

13:10 Príchod oboch hláv štátu:

12:58 V prezidentskom paláci je už aj Trump. S Putinom ho teraz čaká stretnutie medzi štyrmi očami.

12:40 Putin podľa CNN dorazil do prezidentského paláca, mešká viac ako polhodinu. Čaká sa na Trumpa, ktorý by mal prísť o desať minút.

Vladimir Putin po prílete do Helsiniek Zdroj: SITA/AP/Ronni Rekomaa

12:30 Prvé dámy USA Melania Trumpová a Fínska Jenni Haukiová sa stretli.

Enjoyed conversation with the First Lady of Finland today - good conversation about issues facing our nations. Thank you to @JenniHaukio for hosting me! pic.twitter.com/wSzjA7cQq1 — Melania Trump (@FLOTUS) July 16, 2018

12:17 Putin dorazil do Helsiniek. Putinov prílet meškal 30 minút. Polhodinové oneskorenie znamená i posun začiatku dnešného vrcholového stretnutia so šéfom Bieleho domu medzi štyrmi očami v helsinskom prezidentskom paláci (Presidentinlinna).

Vrcholné stretnutie ale vyvoláva v USA aj na Západe kontroverzie. Trump totiž podľa komentátorov podáva ruku Putinovi, ktorý je obviňovaný z autoritárskych snáh a protizápadných postojov, a zároveň ostro kritizuje tradičných amerických spojencov.

Melania Trumpová a Donald Trump po prílete do Helsiniek Zdroj: SITA/AP/Markus Schreiber

Témy? Ukrajina či Sýria

S Putinom chce Trump hovoriť okrem iného o údajnom zasahovaní Rusov do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Ďalšou témou rokovania má byť Ukrajina, ktorá je zdrojom napätia a sankcií medzi Washingtonom a Moskvou. Rusko totiž v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krym a začalo podporovať proruských separatistov na Donbase, kde vypukli boje.

Kremeľ dal už vopred na vedomie, že o Kryme diskutovať nemieni, pretože polostrov považuje za neoddeliteľnú súčasť Ruskej federácie. Obaja štátnici budú hovoriť aj o konflikte v Sýrii, na ktorého vyriešenie majú obe strany odlišné názory.

Transparent organizácie Greenpeace Zdroj: SITA/AP/Seppo Samuli

Protestujúce organizácie

Proti summitu protestovalo proti summitu niekoľko organizácií. Hnutie Greenpeace zavesilo na vežu kostola obrovský transparent s nápisom „Rozohrejte naše srdcia, nie našu planét". Reagovalo tak na nedávne oznámenie prezidenta Trumpa, že USA odstúpi od parížskej dohody o klíme.

Organizácie bojujúce za práva homosexuálov premietla svoj odkaz priamo na fasádu paláca fínskeho prezidenta. „Trump a Putin: Zastavte zločiny proti ľudskosti v Čečensku", premietla americká organizácia Human Rights Campaign. „Celý svet sa pozerá. Mlčanie je smrteľné," objavilo sa aj na sídle hlavy fínskeho štátu.