V Juhoafrickej republike sa zrútilo lietadlo: VIDEO Zachytené posledné sekundy pred pádom

Hovorca ER24 Russel Meiring uviedol, že zranenia jednotlivých osôb sa rôznia - od ľahkých až po vážne. Juhoafrická spravodajská televízia eNCA informovala, že k nehode došlo neďaleko letiska Wonderboom.

Posledné zábery lietadla vo vzduchu:

Plane crashes next to Moloto Road in Pretoria East..https://t.co/LpMOm3LSfn #PlaneCrash Footage received via Niel Steyl @ER24EMS @firstgroup_FRT @News24 @eNCA pic.twitter.com/wLSDsCzh5n