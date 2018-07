Správa, na ktorú sa čakalo: FOTO Všetci dvanásti chlapci aj s trénerom sa dostali z jaskyne

Záchranári odštartovali riskantnú trojdňovú záchrannú operáciu v nedeľu, pričom počas prvých dvoch dní z jaskyne vyslobodili osem chlapcov. Dnešná akcia sa začala krátko po 10:00 miestneho času (5:00 stredoeurópskeho letného času) a zúčastnilo sa na nej 19 potápačov.

Chlapcov bolo potrebné z jaskyne vytiahnuť napriek tomu, že to bola veľmi riskantná operácia. V oblasti sa totiž začína obdobie dažďov a ich záchrana by už o niekoľko dní neprichádzala do úvahy. Na akcii sa podieľali potápači z Thajska i zo zahraničia. Chlapcov a ich trénera museli postupne jedného po druhom previesť zložitým jaskynným systémom vrátane chodieb, ktoré sú až po strop zaplavené vodou. Na tento účel sa chlapci učili základy potápania, hoci doteraz s ním nemali žiadne skúsenosti.

Oblasť na severe Thajska bičoval v pondelok neskoro večer hustý dážď, ale sústavný lejak trval aj v utorok. Keď potápači vyviedli v pondelok večer z jaskyne štyroch chlapcov, úrady naznačili, že záchranná akcia bude pokračovať aj tretí deň. Avšak takisto varovali, že hustý lejak môže ich úsilie pribrzdiť.

Záchranné misie trvali takmer pol dňa. Pondelková misia zabrala okolo deväť hodín, teda o dve hodiny menej než nedeľná. Zatiaľ bolo z jaskyne zachránených celkovo osem chlapcov. Hlboko v čiastočne zaplavenom, rozsiahlom jaskynnom komplexe sa nachádzajú ešte štyria chlapci a ich 25-ročný tréner.

Miliardár, inžinier, vynálezca, vizionár a úspešný podnikateľ v oblasti novátorských technológií Elon Musk v utorok ráno na Twitteri oznámil, že navštívil zaplavenú jaskyňu a nechal tam miniponorku pre prípadné využitie v budúcnosti. Musk na Twitteri napísal: "Práve som sa vrátil z jaskyne číslo 3." Myslel tým veliteľské centrum záchranárov nachádzajúce sa priamo v jaskynnom komplexe. Na sociálnej sieti zverejnil aj fotografie z vnútra jaskyne a video zachytávajúce ľudí, ako sa brodia priestorom po pás vo vode.

Musk ponúkol potápačom ponorku "vo veľkosti dieťaťa", nazvanú Diviak - po detskom futbalovom tíme. Ponorka by mohla v záchrannej operácii pomôcť. Musk zverejnil aj videá ponorky, ako ju testujú v Kalifornii v bazéne s umelo vytvorenými úzkymi chodbami, podobnými tým v jaskyni.

Zachránení chlapci sú v poriadku

Osem chlapcov zachránených z čiastočne zaplavenej jaskyne na severe Thajska má "vynikajúcu náladu" a tiež odolný imunitný systém, pretože sú to trénovaní futbalisti. V utorok to oznámil predstaviteľ thajského ministerstva pre verejné zdravotníctvo, ktorého citovala tlačová agentúra AP.

Podľa predstaviteľa prví štyria zachránení chlapci, vo veku 12 až 16 rokov, môžu teraz konzumovať obvyklú stravu, avšak "nič "pikantné". Dvaja z chlapcov majú zrejme pľúcnu infekciu, ale všetci ôsmi sú vo všeobecnosti "zdraví a usmievaví".

"Tieto deti sú futbalisti, takže majú odolný imunitný systém", dodal predstaviteľ. "Sú šťastní, že sa dostali von z jaskyne, a ešte podstúpia psychologické hodnotenie," vysvetlil. Druhá štvorčlenná skupina chlapcov zachránených v pondelok je vo veku 12 až 14 rokov. Niektorých chlapcov už videli členovia rodiny, ale iba spoza sklenenej steny. Chlapci zostanú v nemocnici najmenej sedem dní. Hlboko v jaskyni sú ešte uviaznutí štyria chlapci a ich 25-ročný tréner.

Záchranná akcia časť 3 sa začína

Tretia operácia zameraná na vyslobodenie zvyšných štyroch chlapcov a ich 25-ročného trénera z čiastočne zaplavenej jaskyne sa v utorok začala na severe Thajska, informuje agentúra AP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.

Záverečná fáza záchrannej operácie sa začala v skorších ranných hodinách než v nedeľu a pondelok v dôsledku hrozby, že v oblasti spadne viac zrážok. Na akcii sa podieľa 19 potápačov a očakáva sa, že potrvá dlhšie než predchádzajúce dve operácie - okrem štyroch chlapcov a ich trénera totiž plánujú vyniesť aj jedného lekára a troch príslušníkov thajského námorníctva, ktorí sa spolu s uviaznutým futbalovým tímom nachádzajú v jaskyni.