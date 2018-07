Záchrana chlapcov v Thajsku pokračuje: Môže však trvať ešte štyri dni, postupne dopĺňajú kyslík

MAE SAI - Záchrana všetkých členov detského futbalového družstva, ktorí boli spolu s ich trénerom vyše dvoch týždňov uväznení v jaskyni na severe Thajska, môže trvať ešte štyri dni. V nedeľu to vyhlásili predstavitelia záchranárskeho tímu, ktorý sa podieľa na ich vyslobodení.

Štyroch chlapcov z jaskyne vyslobodili už v nedeľu, no po tejto prvej fáze musela nutne nasledovať dlhšia prestávka, počas ktorej záchranári dopĺňajú pozdĺž jaskyne zásoby kyslíka. V jaskyni ešte stále zostávajú ôsmi chlapci a ich tréner.

Na tlačovej konferencii po zachránení prvých štyroch detí šéf záchrannej operácie Narongsak Osottanakorn to vyhlásil, že misia prebieha lepšie, ako sa očakávalo. Prví štyria chlapci, ktorých sa už z jaskyne podarilo vytiahnuť, boli podľa neho tí fyzicky najzdatnejší z celej skupiny. Každého z nich sprevádzali počas komplikovanej a náročnej cesty von z jaskyne dvaja profesionálni potápači.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

O zdravotnom stave vyslobodených chlapcov zatiaľ nie je nič známe, sanitky ich okamžite previezli do nemocnice. Záchranná misia, ktorej cieľom je dostať malých futbalistov a ich trénera na slobodu, sa začala v nedeľu o desiatej ráno miestneho času (05:000 SELČ). Chlapcov bolo potrebné z jaskyne vytiahnuť napriek tomu, že ide o veľmi riskantnú operáciu. V oblasti totiž začína obdobie dažďov a ich záchrana by už o niekoľko dní podľa všetkého neprichádzala do úvahy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

Na záchrannej akcii sa zúčastňuje 18 potápačov, piati sú z Thajska, trinásti zo zahraničia. Plán spočíva v tom, že chlapcov a ich trénera postupne jedného po druhom prevádzajú zložitým terénom jaskyne vrátane chodieb, ktoré sú až po strop zaplavené vodou. Na tento účel sa chlapci učili základom potápania, hoci doteraz s tým nemali žiadne skúsenosti.

Najnáročnejší úsek cesty čaká podľa Osottanakorna na každého z nich už na začiatku cesty von z jaskyne. "Chlapci sú pripravení fyzicky asj psychicky. Sú odhodlaní a pripravení zvládnuť to," oznámil tesne pred začiatkom záchrannej akcie Osottanakorn.