Deň D pre chlapcov a trénera v jaskyni: Začala sa záchranná akcia, štyria chlapci sú už vonku

Guvernér uviedol, že potápači vošli do jaskyne o 10.00 hod. miestneho času a chlapci z nej budú vychádzať postupne každý s dvoma potápačmi. Podľa neho vyjdú von najskôr v nedeľu o 21.00 hod. miestneho času. Jediný spôsob, ako dostať chlapcov von, je plaviť sa po tmavých a úzkych chodbách plných kalnej vody a silných prúdov, vo vzduchu chudobnom na kyslík.

Zdroj: SITA/Royal Thai Navy Facebook Page via AP

Skúsení experti na záchranu z jaskýň považujú únik pod vodou za poslednú možnosť, najmä pri ľuďoch bez skúseností s potápaním, ako sú chlapci. Cesta von z jaskyne je považovaná za obzvlášť komplikovanú kvôli zákrutám v úzkych zaplavených chodbách. Guvernér provincie Čiang Rai, ležiacej na severe Thajska, v sobotu povedal, že priaznivé počasie a klesajúca hladina vody vytvorili podmienky na vyslobodenie chlapcov z jaskyne. Dodal však, že táto situácia sa skončí, keď znova začne pršať.

Chlapci vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný tréner sa vydali na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im odrezali cestu von z jaskyne a znemožnili záchranárom nájsť ich po dobu 10 dní. Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtý najrozsiahlejší v Thajsku a rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov.

Potápači podieľajúci sa na záchrannej operácii v thajskom jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non, kde pred 15 dňami uviazlo 12 chlapcov s trénerom, potrebujú 10-20 hodín na prípravu novej misie, povedal novinárom v nedeľu večer miestneho času guvernér provincie Čiang Rai.

Guvernér Narongsak Osatanakorn dodal, že operácia má omnoho lepší priebeh, než sa očakávalo. Akciu podľa neho pozastavili na najmenej desať hodín. Thajské úrady medzičasom znížili počet v nedeľu zachránených mladých futbalistov zo zatopeného jaskynného komplexu z pôvodne avizovaných šiestich na štyroch.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

Svetové médiá s odvolaním sa na thajských predstaviteľov pôvodne informovali o šiestich zachránených chlapcoch. Guvernér v nedeľu povedal, že v starostlivosti lekárov sa v nemocnici nachádzajú štyria. Všetci sú podľa neho v "perfektnom" stave. Ako doplnila televízia Sky News, z vnútorných priestorov jaskyne museli odísť pracovníci médií a všetky informácie je preto teraz omnoho ťažšie overiť.

UPDATE at 8:11pm: The fifth and sixth boy are coming out of the cave.



RT @mthai: หมูป่า 5-6 เตรียมพร้อมออกจากถ้ำแล้วนะครับ #ThamLuang #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวง #Thailand #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/lNlrBz0thK