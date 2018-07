Nemecká koaličná kríza: SPD nezostane vo vláde, ak bude Merkelová presadzovať masové tábory

"Masové tábory, kde budú utečenci zatvorení niekoľko týždňov, nebudú existovať s (podporou) SPD," povedal v stredu ráno generálny tajomník strany Lars Klingbeil. V rannom programe verejnoprávnej televízie ZDF však zároveň vyjadril presvedčenie, že spolková koalícia môže nájsť kompromis.

Naďalej zostáva mnoho otázok otvorených, píše DPA. Spolkový minister vnútra Horst Seehofer (Kresťanskosociálna únia Bavorska - CSU) musí vyrokovať dohodu s Rakúskom. Ak nebude dohoda s Rakúskom, stojí aj celý kompromis medzi CSU a Merkelovej Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) na vratkých nohách, upozornil Klingbeil.

"Pán Seehofer nevyšiel z posledných týždňov silnejší. Je to oslabený minister vnútra," podotkol generálny tajomník SPD. Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v EÚ. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú posudzované v zrýchlenom konaní. Migranti tranzitné zóny až do ukončenia konania nebudú smieť opustiť. Predstavitelia nemeckých koaličných strán budú pokračovať v rokovaniach vo štvrtok večer.

Merkelová: Otázka migrácie môže určiť budúcnosť Európskej únie ako celku

Otázka migrácie môže rozhodnúť o tom, či Európska únia (EÚ) v budúcnosti zotrvá ako celok, uviedla v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informuje o tom agentúra DPA. EÚ potrebuje svojim občanom ponúknuť jednotné stanovisko k migrácii, ktoré je právne uskutočniteľné, realistické a solidárne, povedala Merkelová na pôde Spolkového snemu (Bundestag) v Berlíne. "Musí nastať väčší poriadok vo všetkých druhoch migrácie, aby mali ľudia dojem, že právo a poriadok sa presadzujú," dodala.

Na minulotýždňovom summite EÚ sa napriek dlhým diskusiám a odlišným záujmom lídri zhodli na tom, že prístup k migrantom nie je otázkou pre jednotlivé európske krajiny, ale "je to úloha, ktorá sa týka všetkých", uviedla Merkelová.

Zároveň vysvetlila, že medzičasom prichádza cez Stredozemné more už o 95 percent menej utečencov. Napriek tomu by sa malo naďalej pokračovať v posilnení ochrany vonkajších európskych hraníc. V súvislosti s plánovaným rozšírením agentúry EÚ na ochranu hraníc pod názvom Frontex Merkelová prisľúbila: "Nemecko k tomu prispeje svojím podielom."