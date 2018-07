MIMORIADNA SPRÁVA Zázrak v Thajsku: Nezvestných futbalistov konečne našli po deviatich dňoch

Podľa guvernéra provincie Čiang Rai v súčasnosti prebieha akcia na ich záchranu. "Našli sme ich v bezpečí, ale operácia sa ešte neskončila," uviedol guvernér Narongsak Osatanakor s tým, že ich objavili príslušníci námorných špeciálnych síl.

Pátranie po mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi sa začalo vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai 23. júna. Okrem potápačov thajského vojenského námorníctva sa do pátrania zapojili aj záchranári americkej armády aj tímy z Austrálie. Pomáhajú im aj britskí jaskynní potápači, čínski experti a niekoľko ďalších skupín dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta.

Podľa dostupných informácií sa skupina mladých futbalistov s trénerom vydali na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.

