Poľsko poprelo vyhlásenie Merkelovej: Dohodu o návrate migrantov neuzavreli

DPA v nej napísala, že Merkelová získala od 14 krajín - vrátane Maďarska, Česka a Poľska - prísľub dohody o urýchlenom návrate migrantov z Nemecka do štátu Európskej únie, kde boli pôvodne zaregistrovaní. "Neexistujú tu žiadne nové dohody týkajúce sa prijímania žiadateľov o azyl z krajín Európskej únie. Potvrdzujeme to, rovnako ako Česká republika a Maďarsko," vyhlásil Lompart.

Informáciu DPA o takejto dohode medzičasom dementoval i český premiér Andrej Babiš s tým, že "o ničom takom sa nerokovalo". Poprel ju aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý povedal, že ide o bežnú "politickú kačicu".

V údajnej zamýšľanej dohode nefigurovalo ani Slovensko. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. "Kancelárka Merkelová sa logicky obrátila na tie krajiny, z ktorých migranti do Nemecka prichádzajú, to je celé. Keďže zo Slovenska do Nemecka migranti neprichádzajú, logicky sa na nás nemohla kancelárka obrátiť, takže to je celé a je to absolútny nezmysel," povedal.

Merkelová v piatok na summite EÚ oznámila, že Španielsko a Grécko sú pripravené prevziať migrantov, ktorí ich úrady požiadali o azyl, ale neskôr boli zachytení na nemecko-rakúskych hraniciach.