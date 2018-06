V Česku ide do tuhého: Babišova vláda v ohrození, jej osud majú v rukách komunisti

"Poviem to stručne, som nespokojný," uviedol predseda KSČM Vojtěch Filip v rozhovore pre MF DNES. "Na rovinu hovorím, že o správaní Andreja Babiša ústrednému výboru našej strany nebudem klamať. To by som si v živote nedovolil. Ale znamená to, že tiež nemusím získať podporu pre návrh, aby sme tolerovali budúcu vládu. To je realita," povedal Filip.

Dôvodov na naštvanie mal niekoľko. Prekážalo mu, že sa na valnom zhromaždení do dozornej rady elektrárenskej spoločnosti ČEZ nedostal audítor Jan Vaněček i to, že sa dopredu nedozvedel meno novej ministerky spravodlivosti Taťány Malej, ktorá teraz čelí afére pre svoju diplomovú prácu.

Komunisti tiež mali výhrady k ministrom zdravotníctva Adamovi Vojtěchovi a dopravy Danovi Ťokovi, ale Babiš ich aj tak do svojej druhej vlády opäť nominoval. Prezident Miloš Zeman je však presvedčený, že vláda dôveru dostane, opak by podľa neho bol dôkazom "neschopnosti ďalekého výhľadu zo strany komunistov".