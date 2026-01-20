KVÍZ pre filmových nadšencov: Poznáte lokality, známe z kinohitov?

Niektoré filmy si pamätáme pre príbeh, iné pre tváre hercov a ďalšie dokonca pre miesta, kde sa odohrávajú. Viaceré pláže, mestá či ostrovy sveta lákajú davy turistov práve preto, že ich poznajú z plátna. Ako ste na tom so znalosťami kinematografie vy, to si môžete overiť hneď - prinášame vám prvú časť cestovateľsko-filmového kvízu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE V Bratislave namerali vysoké hodnoty rakovinotvorného benzénu: Zápach cítiť od Ružinova po Patrónku
Obrovská TRAGÉDIA! Chlapec si pri škole vyhrabal v snehu tunel, zrútil sa na neho a zomrel: Šokujúce DETAILY
Tragické železničné nešťastie v Španielsku: Objavili sa šokujúce fotografie! TOTO snáď nie je možné