Situácia v koalícii je vážna: SaS a OĽaNO zvolávajú MIMORIADNE predsedníctvo! Heger nevylúčil odvolanie Matoviča

"Sme svedkami hrubého porušenia legislatívneho procesu. Takisto opakovaného porušenia koaličnej zmluvy. Boli sme aj terčami útokov, klamstiev, jednoducho nemá zmysel sa tváriť, že problémy v koalícii nie sú," povedal Sulík.

Situácia je vážna

Situácia je podľa neho vážna najmä po udalostiach z posledných týždňov. Na rozšírenej Republikovej rade, kde budú aj poslanci a ministri za SaS, prijmú podľa Sulíka ďalšie rozhodnutie, postup a možno nejaké podmienky. Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci NR SR v stredu (22. 6.) prelomili veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Heger nevylúčil odvolanie Matoviča

Premiér nevylúčil odvolanie ministra financií. "Všetky scenáre sú v hre," reagoval pre SME Heger. Matovič pripúšťa, že v koalícii sú po sporoch s SaS možné rôzne scenáre. "Som premiér štvorkoalície OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí. Mojím cieľom je, aby táto koalícia dovládla do konca volebného obdobia," povedal Heger. "Do toho venujem všetko úsilie," dodal premiér.

Mimoriadne predsedníctvo k situácii v koalícii zvolalo aj OĽaNO

Hnutie OĽANO zvolalo mimoriadne predsedníctvo k situácii v koalícii. Konať by sa malo do najbližšieho víkendu. Po rokovaní vlády v utorok to uviedol minister financií a líder hnutia Igor Matovič. "Situácia je vážna. Nedá sa ďalej takto fungovať, keď vám koaličný partner sabotuje rozhodnutia tým, že nechodí na koaličné rady," povedal Matovič s tým, že strane SaS sa ospravedlnil. Teraz čaká rovnaké gesto od SaS.

Matovič tvrdí, že dostal za štyri dni od SaS 354 útokov. "To už bolo príliš veľa aj na mňa. To boli týždne obrovskej nenávisti a útokov voči nám," poznamenal. Ak by osud koalície stál na jeho odchode alebo odchode ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), Matovič by zvážil čokoľvek.

SaS opäť pre Matovičove útoky odmietla chodiť na koaličné rady

SaS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami. SaS opäť pre Matovičove útoky odmietla chodiť na koaličné rady, OĽANO zas obvinilo liberálov z rozbíjania vlády. SaS si vzala čas na premyslenie, čo ďalej. Pripustila vtedy aj odchod z koalície, hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať.

Matovič vyzval SaS na uzmierenie. Počas víkendu šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová povedala, že liberáli o odchode z koalície neuvažujú. Liberáli však zrejme útoky len tak ľahko neodpustia. Sulík cez víkend opustil aj spoločnú koaličnú skupinu na platforme Signal. "Je to pravda, skupinu som opustil. Ak začneme opäť chodiť na koaličné rady, stanem sa opäť členom tejto komunikačnej skupiny," reagoval v sobotu pre Topky Sulík.

Plán zabezpečenie dodávok zemného plynu

Podpredseda vlády a minister hospodárstva má do 12. júla predložiť vláde plán zabezpečenia dodávok zemného plynu na územie SR na roky 2023 až 2024 pre prípad prerušenia jeho dodávok z Ruskej federácie. Dohodla sa na tom v utorok vláda. Ako ďalej vyplýva z uznesenia vlády, cieľom je zabezpečiť kontinuitu a stabilitu dodávok zemného plynu pre odberateľov zemného plynu na území Slovenskej republiky. Bod na utorkové rokovanie vládneho kabinetu predložil premiér Eduard Heger (OĽANO).