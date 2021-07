Známy lekár odkazuje Matovičovi: Zachovaj sa konečne ako chlap!

BRATISLAVA – Rozhodnutie Ústavného súdu niektorých prekvapilo, iných nahnevalo. Expremiér Igor Matovič konanie prezidentky Zuzany Čaputovej, keď sa obrátila na Ústavný súd, nazval zlomyseľným a na hlavu štátu vzniesol spŕšku kritiky. Do expremiéra sa však obul známy lekár, ktorý tvrdí, že Matovič by sa konečne mal zachovať ako chlap.

Referendum nie je v súlade s Ústavou. Tak znie rozhodnutie Ústavného súdu. Podľa neho predčasné voľby, za ktoré sa podpísalo viac ako pol milióna ľudí, nateraz nebudú.Aj keď sa proti rozhodnutiu postavilo viacero politikov a bežným ľuďom sa z neho búrila žlč, verejnosť najviac prekvapil názor expremiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča. Ten zo všetkého obvinil prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá sa na Ústavný súd obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende.

„Hlboko nesúhlasím so zlomyselným konaním pani prezidentky Čaputovej. Ak by podpisy za konanie referenda vyzbierala jej progresívna skupinka, ani by ju len nenapadlo dávať možnosť Ústavnému súdu referendum zablokovať. Tvrdila by, že predsa ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a ona má právo vyhlásiť referendum aj bez posúdenia Ústavným súdom,“ napísal Matovič na sociálnej sieti. Podľa jeho názoru sa tak nestalo a hlava štátu pohŕda názorom ľudí, ktorých okradla o právo vyjadriť sa. „Podlé a zákerné. Pľuvanec do očí 600-tisíc ľuďom,“ konštatoval Matovič, ktorý tvrdí, že nie je za predčasné voľby, ale je hlboko presvedčený, že voliči opozície majú právo na konanie referenda o danej otázke bez ohľadu na to, či sa to koalícii páči, alebo nie.

Zachovaj sa ako chlap, tvrdí Kulkovský

Po kritike prezidentky Igorom Matovič sa do veci „obul“ aj známy lekár a primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský. „Ak Matovič teraz pokrytecky, zbabelo a na hulváta kritizuje prezidentku za to, že ako jedna z mála politikov dodržuje ústavu a zákony, mal by sa zachovať ako chlap a tak, ako hovorí, rešpektovať vôľu ľudu. Nepotrebuje na to petíciu ani referendum. Občania mu v anketách už opakovane dali červenú. Odísť môže z vôle ľudu kedykoľvek aj sám,“ navrhol považskobystrický lekár.

„Niektorých politikov, ktorí teraz skáču ako besné blchy v medveďom kožuchu pravdepodobne frustruje to, že ich niekto o niekoľko tried prevyšuje nie len inteligenciou, morálnym kreditom ale aj politickým umom. V prípade pána M to je očividné nie len vo vzťahu k prezidentke, ale aj jeho vlastnému ministrovi zdravotníctva, ktorý patrí na rozdiel od neho medzi najdôveryhodnejších politikov. Odmietanie finančnej podpory kampane o výhodách očkovania považujem v podaní človeka, ktorý sa preslávil bezhlavým rozhadzovaním peňazí za gesto chrapúňa,“ konštatoval Kulkovský.

Zdroj: FB / Milan Kulkovsky

Samotná Čaputová po rozhodnutí Ústavného súdu vysvetlila, že ak by sa na inštanciu neobrátila, a referendum vyhlásila, jeho výsledky by boli neplatné. Upozornila však, že poslanci parlamentu môžu kedykoľvek prijať zmenu ústavy, ktorá by upravovala aj možnosť vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. „Ak ma následne uznesením požiadajú o vyhlásenie referenda, keďže by už bolo v súlade s ústavou, neodkladne ho vyhlásim,“ ubezpečila verejnosť hlava štátu.

Vodu káže, víno pije?

Kulkovský vo svojom statuse na sociálnej sieti poukázal ešte na jeden zaujímavý fakt. Vo volebnom programe hnutia OĽaNO, ktorému šéfuje Matovič, bol jeden zaujímavý bod. Ten hovorí o tom, že sa navrhne novela Ústavy, ktorá zníži kvórum pre platnosť referenda na 25 percent všetkých voličov. A tu nastáva kameň úrazu. „Okrem otázok, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, nebude možné vyhlásiť referendum ani vo veci skrátenia volebného obdobia NR SR,“ píše sa v programe.

Zdroj: FB / Milan Kulkovsky

Podľa Kulkovského petičný výbor nezvládol prípravu referenda, kde zle formuloval otázku, čím ho tak dopredu odsúdil k neúspechu. Podľa jeho názoru, ak by prezidentka ignorovala tieto fakty, prišli by sme o ďalšie milióny, pretože referendum by bolo neúspešné. "A tie nazvyš nemáme," uzavrel.