Koronavírus skolil ďalšieho poslanca z Matovičovho klubu: Má 25, otužuje, je zdravý, ale i tak má strach

Ako ste zistili, že máte COVID-19?

Niečo na mňa začalo liezť. Antigén z piatka bol negatívny, no v sobotu som si to radšej zopakoval a výsledok má zarazil. Myslel som, že to bola bežná viróza. S nikým pozitívnym som totiž v kontakte nebol.

Viete určiť, kde ste sa nakazili? Poľavili ste v obozretnosti?

Vôbec neviem. Viem si to vysvetliť len pobytom v parlamente alebo v MHD. S nikým mimo práce som sa totiž nestretával. FFP2 som nosil poctivo.

Aký ma u vás ochorenie zatiaľ priebeh?

Zatiaľ mierny, v sobotu som kašľal a horšie sa mi dýchalo, momentálne sa ale cítim dobre. Nebudem to ale určite podceňovať, COVID je nevyspytateľný a obávam sa hlavne dlhodobých následkov. V sobotu som sa večer cítil horšie, no odvtedy sa to zlepšuje. Kašeľ ustúpil, aj problémy s dýchaním. No mám pocit, že sa mi výrazne zhoršil čuch aj chuť. Volal som ale s kolegami, čo to už prekonali, a je to vždy veľmi individuálne s tým, že sa to kedykoľvek môže zhoršiť.

Napísal som všetkým kolegom a ľuďom z môjho tímu, takže áno, trasoval som sám. Zatiaľ sa ale nikto necíti chorľavo, takže dúfam, že som to nepreniesol.

Aktuálne SaS navrhuje otváranie a zjemnenie opatrení od 12. apríla. Ako túto tému otvárania vnímate vy?

Čo sa týka uvoľňovania opatrení, nemali by sme sa oplašiť. Veľká noc je veľkým testom a jej dopady budeme vidieť v najbližších dňoch. Ako sme videli v zahraničí, predčasné uvoľňovanie vyústilo v rýchly nárast infikovaných a krajiny museli ísť znova do lockdownu. Akékoľvek uvoľňovanie musí nastať po zodpovednej a poctivej debate odborníkov, nie po agitácii politikov, čo o pandémii nevedia skoro nič. Chápem, že sme unavení a otvárania sa nevieme dočkať, no nemôžeme si to znova pokaziť. Nemalo by zmysel otvárať na dva týždne, len aby sme potom znova museli zatvárať.

Je podľa vás na otváranie priskoro?

Toto rozhodnutie preto plne nechávam na odborníkov.