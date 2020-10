Nikto nemá záujem? Do výberového konania na policajného prezidenta sa ešte nikto neprihlásil

Minister vnútra Roman Mikulec

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Do výberového konania na post prezidenta Policajného zboru (PZ) sa zatiaľ neprihlásil žiadny uchádzač. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Záujemcovia majú čas do 30. novembra.