Blanár na poste predsedu Zahraničného výboru NR SR je prekvapivá voľba, tvrdí Klus

„Názory pána Blanára na zahraničnú politiku veľmi nepoznám, zostáva mi len veriť, že bude reprezentovať doterajšiu líniu zahraničnej politiky SR, ktorou je jasná podpora nášho ukotvenia v EÚ a NATO, a držať mu v tom palce,“ povedala Cséfalvayová. Podľa nej by bol vhodnejším nominantom na tento post práve Kmec, ktorý sa v problematike zahraničnej politiky vyzná dlhodobo.

„Smer mal šancu na tento post nominovať poslanca, ktorý dlhodobo pôsobil v diplomacii, problematike rozumie a dôstojne by reprezentoval NR SR v styku so zahraničnými partnermi,“ zdôraznila. Bývala poslankyňa však pripomína aj nomináciu Ľuboša Blahu (Smer-SD) na post ľudskoprávneho výboru, ktorá podľa nej dokázala, že Smer sa rozhodol vybrať iný kľúč obsadzovania postov ako je „odbornosť či dôstojná reprezentácia“.

Csévalvayová tiež vyjadrila pochybnosť nad tým, že nová vládna koalícia nechala posty vo výboroch strane Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). „Dostanú tak priestor na ešte väčšiu publicitu, legitimizáciu svojej politiky a obávam sa, že nič z toho v záujme Slovenska rozhodne nebude,“ dodala.

Aj štátny tajomník MZV Klus skôr očakával nomináciu Kmeca. Priznal, že to predpokladala aj nová vládna koalícia. „Všimol som si ale v predvolebných debatách, že k niektorým zahraničným alebo európskym témam bol posielaný stranou Smer práve pán Blanár, takže až také extrémne prekvapene to minimálne dovnútra poslaneckého klubu Smeru určite nie je,“ povedal. Dodáva ale, že si nespomína na aktívnu komunikáciu zahraničných tém zo strany Blanára.

„Že by som od neho čítal nejaké komentáre, blogy, alebo že by sa nejak aktívnejšie vyjadroval k tejto téme. Zachytil som pár jeho nasadení do diskusií k zahraničným aj k európskym témam, ale to je všetko, čo som od neho k tejto téme dodnes počul,“ vysvetlil s tým, že sa mu ťažko posudzuje či je Blanár odborník, pretože to nemá na základe čoho posudzovať.

„Viem si predstaviť, že bývalý veľvyslanec a poradca premiéra pán Kmec by bol v tomto smere vhodnejším kandidátom zo strany Smer,“ dodal. Juraj Blanár (Smer-SD) sa narodil v Žiline, kde aj vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Študoval aj v Dánsku a Spojenom kráľovstve. Pred vstupom do politiky pracoval v odboroch, ktoré vyštudoval či už v Žilinských komunikáciach alebo vo firme Váhostav.

V roku 2002 bol zvolený za poslanca NR SR za stranu Smer a v roku 2005 sa stal županom Žilinského samosprávneho kraja, kde na tejto pozícii pôsobil až do roku 2017, keď ho vo voľbách porazila Erika Jurinová (OĽaNO). V minulosti už v NR SR pôsobil vo aj ako podpredseda zahraničného výboru či ako člen výboru pre európske záležitosti. V parlamentných voľbách 2020 bol zvolený z kandidátky strany Smer na mieste č. 5 a získal 54 244 preferenčných hlasov.