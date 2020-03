PRÁVE TERAZ Jedna éra Slovenska sa končí: VIDEO Prezidentka prijala demisiu Pellegriniho vlády

Zuzana Čaputová prijala demisiu vlády z rúk premiéra Petra Pellegriniho

Prezidentka sa poďakovala končiacemu vládnemu kabinetu a premiérovi. Ocenila, že v čase, kedy Pellegrini viedol vládu, došlo k viacerým pozitívnym zmenám. Vyzdvihla schopnosť kabinetu pohotovo reagovať na zdravotnú krízu súvisiacu so šírením nového koronavírusu na Slovensku. V tejto súvislosti ocenila, že dosluhujúci premiér dokázal nájsť "spoločnú reč" so svojim nástupcom. Prezidentka verí, že k odovzdaniu a prevzatiu moci dôjde politicky kultúrnym a spoločensky civilizovaným spôsobom. "Tak aby dôvera verejnosti voči predstaviteľom štátnej moci neutrpela," povedala.

Pellegrinimu sa poďakovala za spoluprácu. "Na záver sa vám chcem poďakovať za to, že sme ako ústavní činitelia mali korektné vzťahy, že som sa na vaše slovo mohla spoľahnúť a že sme vždy komunikovali otvorene a bez postranných úmyslov. Nepovažujem to za samozrejmosť a vážim si to," povedala. Pellegrini skonštatoval, že bolo pre neho cťou byť súčasťou vlády a viesť ju v dobrých i ťažších časoch. Je rád, že odovzdáva novej vláde krajinu, ktorá je rešpektovaná v zahraničí, dosiahla úspechy, ale má pred sebou aj ďalšie výzvy.

"Každý deň sme pracovali, ako sme vedeli, aby sme pomohli zlepšiť život na Slovensku," poznamenal s tým, že želá všetko dobré novej vláde, Slovensku aj prezidentke. Hlave štátu poďakoval za dobré vzťahy. "Chcem vám ako predseda vlády poďakovať za našu, síce krátku, ale konštruktívnu spoluprácu a takisto oceniť, že sa nám podarilo udržať na vysokej úrovni naše vzťahy dvoch najvyšších ústavných činiteľov," uzavrel Pellegrini. Pellegriniho vládu tvorili strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Kabinet vystriedal tretiu vládu Roberta Fica, ktorá odstúpila po protestoch vyvolaných vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Pellegriniho vládu tvorili podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, podpredseda vlády a minister financií Ladislav Kamenický, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Ministrom zahraničných vecí bol Miroslav Lajčák, minister obrany Peter Gajdoš, ministerka vnútra Denisa Saková.

Ďalej to boli minister hospodárstva Peter Žiga, minister dopravy Árpád Érsek, ktorý bol poverený riadením ministerstva životného prostredia, minister spravodlivosti Gábor Gál, minister práce Ján Richter, ministerka školstva Martina Lubyová a ministerkou kultúry bola Ľubica Laššáková. Pellegrini bol tiež poverený riadením ministerstva zdravotníctva.

Pellegrini by mal v parlamente obsadiť post podpredsedu snemovne. Plénum o tom rozhodne na najbližšej schôdzi parlamentu v utorok (24. 3.).

Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej

Vážený pán úradujúci predseda vlády Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni,

chcela by som sa poďakovať vám, pán Pellegrini, ako aj všetkým ministrom dosluhujúceho kabinetu, za prácu, ktorú ste vykonali v prospech Slovenskej republiky a jej obyvateľov.

Funkciu ste prevzali takmer na deň presne pred dvoma rokmi. Stalo sa to v čase veľkých politických i spoločenských turbulencií, ktoré nastali po tragických udalostiach z februára 2018. Protesty však boli aj dôsledkom dlho pretrvávajúcich problémov v spoločnosti, najmä v polícii, na prokuratúre a v súdnictve.

Pozitívne môžem hodnotiť skutočnosť, že v čase, keď ste viedli vládu, došlo k viacerým pozitívnym zmenám. Krajina zaznamenala stabilný hospodársky rast, nezamestnanosť sa znížila, mali sme relatívne nízku mieru chudoby a príjmových nerovností. Zvýšili sa príjmy zamestnancov vo verejnej správe, školstve, obrane, zdravotníctve, zvýšila sa aj priemerná mesačná mzda. To sú všetko oceneniahodné ukazovatele.

Musím však, zároveň, vyjadriť aj poľutovanie nad tým, že takýchto pozitív nebolo viac. Európska komisia vývoj na Slovensku v uplynulom období hodnotí tak, že sme nevyužili dobré časy na zásadnejšie zmeny v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúcu prosperitu republiky. V mesiacoch a rokoch po kríze, spôsobenej opatreniami proti koronavírusu, nám tieto zmeny môžu chýbať. Čo ma osobitne mrzí sú obrovské deliace čiary v spoločnosti, ktorým sa nepodarilo zabrániť a zneužívanie spravodlivosti spojené s vysokou mierou nedôvery v justíciu.

V tejto chvíli chcem však ešte raz osobitne oceniť skutočnosť, že ste ako premiér, a ďalší ministri ako členovia krízového štábu, pohotovo reagovali na začiatok obrovskej zdravotnej hrozby, s akou je konfrontovaná Slovenská republika. Vážim si, že ste reagovali razantne a že ste svoje rozhodnutia dokázali verejnosti zrozumiteľne a presvedčivo tlmočiť. Vysoko hodnotím aj skutočnosť, že ste v kritickej situácii našli spoločnú reč aj s nastupujúcim premiérom a že k odovzdaniu a prevzatiu moci dôjde politicky kultúrnym a spoločensky civilizovaným spôsobom. Že k nemu dôjde tak, aby dôvera verejnosti voči predstaviteľom štátnej moci neutrpela.

Vážený pán úradujúci premiér,

na záver sa vám chcem poďakovať za to, že sme ako ústavní činitelia mali korektné vzťahy, že som sa na vaše slovo mohla spoľahnúť a že sme vždy komunikovali otvorene a bez postranných úmyslov. Nepovažujem to za samozrejmosť a vážim si to.

Ešte raz vám všetkým ďakujem za vykonanú prácu a želám veľa úspechov, či už vo verejnom pôsobení alebo v súkromnom živote.