ONLINE Tajomné koaličné rokovania! Čaká sa na zlom: Matovič oznámi vládu zrejme až budúci týždeň

koaličné rokovania pokračujú aj tento týždeň

vzniknúť by mala štvorkoalícia

Kisku nahradila v koaličných rokovaniach Veronika Remišová

Matovič narazil pri rokovaniach o rozdelením ministerstiev na problém , niektoré sú stále otvorené

Matovič sa včera stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, no médiám sa vyhýbal celý deň

jediný, kto sa postavil pred mikrofón bol Jaroslav Naď, ktorý zopakoval známu formulku a uviedol, že aj menej dôležitý rezort a jeho obsadenie môže mať vplyv na nejaké väčšie rezorty, nie je tak jasné, s ktorým rezortom majú strany problém

pri vyjednávaniach o vláde stále platí pomer 8-3-2-2

19:33 Rokovania budú prebiehať aj cez víkend

„Podľa môjho názoru vláda evidentne zanedbala situácia s koronavírusom. Myslím, že sme sa zomkli,“ povedal Matovič. Opäť nič nekonkretizoval. „Mal pravdu,“ odpovedal Matovič na Sulíkovu poznámku, že rezort financií bude v dobrých rukách.

19:31 „Rokovania boli konštruktívne, myslím, že sme sa posunuli ďalej. Uvedomujeme si riziko spojené s koronavírusom,“ povedala Veronika Remišová. Krajniak uviedol, že prvá hodina stretnutia patrila koronavírusu. Zvyšok sa venovali zostavovaniu vlády. Kollár nechal komentovanie na Matoviča. Všetci potom odišli.

19:28 Boris Kollár priniesol novinárom občerstvenie.

19:18 Sulík odišiel ako prvý spolu s Gröhlingom. Šéf liberálov uviedol, že nás čakajú ťažké časy. „Počet nakazených bude rásť,“ napriek tomu odchádzal z rokovaní v dobrej nálade a s dobrým pocitom.

19:11 Dnešné rokovania sa skončili. „Čakajú náš ťažké časy, Igorovi veľmi pomôže, ak bude vedieť, že financie sú v dobrých rukách,“ povedal Richard Sulík. Viac neprezradil. Všetko necháva na potenciálneho budúceho premiéra, spoločne potom predstavia vládu na veľkej tlačovke.

17:30 Fotografovi Topiek sa podarilo zachytiť tajné rokovanie, ktoré prebieha v centrále Borisa Kollára.

14:16 Ustanovujúca schôdza z prostredia budúcej vládnej koalície nemala konať na budúci týždeň, ale zrejme až neskôr. Navyše, koaliční partneri stále rokujú o zostavení vlády a programových tézach.

14:14 Ustanovujúcu schôdzu parlamentu podľa ústavy zvolá prezident tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Znamená to, že by sa mala uskutočniť najneskôr 31. marca. Ak by prezidentka schôdzu nezvolala, poslanci sa zídu automaticky tridsiaty deň po vyhlásení výsledkov volieb.

14:10 Čaputová neurčila termín ustanovujúcej schôdze parlamentu

Vyčkáva sa na dohodu koaličných partnerov a aj na vývoj situácie okolo koronavírusu. Ústavný právnik Eduard Bárány tvrdí, že koronavírus neoddiali konanie schôdze. „Čaká sa na dohodu koaličných partnerov na vláde a vzhľadom na aktuálnu situáciu sa bude termín určovať,“ povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec.

13:15 Igor Matovič odpovedal na otázku, či bude Marek Krajčí členom novej vlády. „Chcel by som, aby bol ministrom zdravotníctva.“

12:55 Matovič stále neprezradil nič bližšie. „Budeme aj dnes rokovať. Dúfam, že aj táto situácia nás zomkne, aby sme to zostavili čím skôr,“ odpovedal.

12:40 Pellegrini kritizuje Matoviča

Premiér Pellegrini po príchode na rokovanie ústredného krízového štábu kritizoval vyjadrenia Igora Matoviča. „To, čo predviedol pán Matovič, je absolútny politický hyenizmus. My tu čelíme najťažšej kríze, akej kedy krajina čelila a on si z toho dovolí vytĺkať politický kapitál. Je to hanba a poviem mu to do očí,“ uviedol Pellegrini. Zároveň potvrdil, že na Slovensku dnes pribudlo šesť nových prípadov ochorenia na koronavírus.

VIDEO Matovič informuje o dôležitých informáciách pred krízovým štábom

11:38 Do paralmentu prišli Peter Pčolinský, Jana Žitňanská, Richard Vašečka aj Anna Zemanová. Rozoberať majú rozdelenie jednotlivých výborov.

11:00 Rokujeme, viac nepoviem

„Čo sa týka zostavovania vlády, rokujeme. Nechcem rozoberať nič konkrétne,“ uviedol Matovič. „Ja to robím prvýkrát, Fico skladal vládu trikrát, štyrikrát, tak dajte mi aspoň toľko času koľko mal Fico, keď zostavil najrýchlejšie vládu,“ uviedol. „Niekedy sa trafíte meno, ale netrafíte sa rezort, ale beriem to. Máte chybovosť 30 až 50 percent,“ uviedol Matovič s tým, že rešpektuje prácu médií, ale nerobí to dobre rokovaniam.

10:52 Matovič sa vyjadril aj k rokovaniam, ktoré však nechcel komentovat. Uznal, že sto dní asi na aklimatizáciu nedostanú. „Hlavne chcem vyzvať Petra Pellegriniho a celú vládnu moc, na krízovom štábe a ďalších úradoch, kde majú 80-percent svojich nominantov, aby sa nesprávali tak, že o chvíľu idú preč,“ povedal.

10:38 Matovič ponúkol Pellegriniho a Sakovej riešenie, ktoré vyrokovali s kľúčovými telefonickými operátormi. „Máme pocit, že sú v odchodovom móde a len čakajú, kedy padne táto katastrofa na ďalšiu vlád,“ povedal Matovič.

10:21 O pár minút by mal mať Matovič tlačovku, na ktorej bude informovať o dôležitom rokovaní pred krízovým štábom, ktorý sa bude dnes konať aj za jeho prítomnosti.

10:20 Do parlamentu prišiel Peter Pčolinský (Sme rodina), Jana Žitňanská (Za ľudí), Richard Vašečka (OĽaNO) aj Eduard Heger (OĽaNO). V parlamente by si momentálne mali rozdeľovať jednotlivé výbory. Pčolinský povedal, že pri skladaní vlády sa stále vyjasňujú niektoré veci. „Myslím si, že v priebehu pár dni to bude uzavreté.“

10:02 Jaroslav Naď nekonkretizoval, na čom sa rokovania zasekli a nekomentoval ani rezort financií. „Aj na prvý pohľad menej významný rezort a jeho obsadenie môže mať vplyv na najväčšie rezorty,“ povedal novinárom Naď.

9:47 Rokovania zrejme narazili pri rezorte financií. Pôvodne mal o rezort záujem Richard Sulík, no keďže nie je v rokovaniach druhou najsilnejšou stranou, nebude si ho nárokovať, záujem však ostal. Matovič začal neskôr uvažovať o tom, že si ho nechá a dosadí doň Eduarda Hegera.

9:42 Jedinou informáciou od Matoviča bola spoločná fotografia z obeda s Kollárom.

9:30 Koaličné rokovania prebiehali aj včera. Igor Matovič sa stretol s prezidentkou Čaputovou, s ktorou mal riešiť novú vládu. „Pani prezidentka sa stretla s Igorom Matovičom a debatovali o procese zostavovania novej vlády,“ priblížil hovorca prezidentky Martin Strižinec. Matovič bol na stretnutí niečo vyše hodiny a pred novinármi ušiel.

9:25 Do priestorov parlamentu je od dnes obmedzený prístup. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu je budova Národnej rady SR v núdzovom režime. „Vstup je povolený len oprávneným osobám, zamestnancom a poslancom parlamentu. Prípadné mediálne výstupy odporúčame organizovať pred budovou parlamentu na otvorenom priestranstve, na čo budú vytvorené adekvátne podmienky,“ uviedla kancelária v stanovisku.

Rokovania sa zamotali

Kým začiatkom týždňa bolo takmer všetko hotové a dohodnuté, do stredy sa toho veľa zmenilo. Možný budúci premiér Igor Matovič ešte v pondelok povedal, že „dohodnuté je veľmi veľa“ a vláda je hotová takmer na sto percent. Chýbali len niektoré ministerstvá. Odvtedy je však ticho a médiám sa vyhýba. Podľa kuloárnych informácií sa rokovania zasekli a niektoré ministerstvá sú stále otvorené. Problémovým je rezort financií a zrejme aj rezort dopravy.

Jaroslav Naď však včera ako jediný, ktorý predstúpil pred médiá, uviedol, že rokovania sa posunuli dopredu, no nič viac konkretizovať nechcel. Odmietol komentovať aj to, či je sporným rezort financií. „Dôležitejšie ako konkrétne mená je to, aby Slovensko malo kvalitnú a slušnú vládu, a na tom sa robí,“ povedal. Problémy, na ktorých rokovania viaznu, nechcel konkretizovať.

Spolu s hnutím OĽaNO by malo novú vládu vytvoriť hnutie Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita a Za ľudí. V parlamente by disponovali ústavnou väčšinou v podobe 95 mandátov. Ministerské posty by si mali rozdeliť v pomere osem OĽaNO, tri Sme rodina, dva SaS a dva Za ľudí.