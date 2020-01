Danko: Prijímanie zákonov je zložitý proces, pozmeňujúce návrhy majú svoje rácio

BRATISLAVA - Schvaľovanie a novelizácia zákonov je zložitý proces. Národná rada (NR) SR schválila v uplynulom volebnom období okolo 430 zákonov. V rozhovore to povedal predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko (SNS). Myslí si, že rokovací poriadok je procesne dobre nastavený, hoci by si ešte vedel predstaviť niektoré zmeny.

V súvislosti s častým prijímaním pozmeňujúcich návrhov podotkol, že zákon nie je jednoduché otvoriť. "Vy nemôžete meniť celý zákon, pozmeňujúce návrhy majú vždy svoje rácio," zdôraznil. Dodal, že počas legislatívneho procesu dochádza ku koaličným rokovaniam aj k prípadným ústupkom.

Na otázku, či je v poriadku presadiť zásadné zmeny ako napríklad predĺženie moratória na predvolebné prieskumy jednou vetou v pozmeňujúcom návrhu, odpovedal, že všetko sa odvádza od 76 poslancov v pléne. "Prišlo to, schválilo sa," dodal. Danko je podľa svojich slov hrdý na to, koľko zákonov dokáže parlament na Slovensku schváliť.

"Slovensko má asi 430 zákonov schválených za toto volebné obdobie, efektívne a jasne. Rokujeme takmer o 130 zákonoch, väčšinou polovica býva vládnych alebo koaličných, ostatné opozičné," priblížil. Na otázku, či je potrebné každú chvíľu meniť legislatívu, reagoval, že často sú do NR SR predložené recyklované opozičné návrhy, ktoré poslanci predkladajú pravidelne každého pol roka.

Pomôcť by podľa neho napríklad mohlo, keby zákony, ktoré neprejdú parlamentnými výbormi, nešli do pléna. Poznamenal, že takúto zmenu by ešte vedel v rokovacom poriadku urobiť, mrzí ho však, ako sa proti nemu obrátili predchádzajúce zmeny.

"Máme najdemokratickejší rokovací poriadok, aký je v Európe. Ešte vždy nemáme obmedzovanie procesov opozície také, aké je inde," podotkol. V tejto súvislosti dodal, že každý parlament vo svete má svojich "exotov" a hoci aj v slovenskom sú takí, v iných štátoch je to podľa neho "šialenejšie".