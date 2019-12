Veľký deň pre Cigánikovú: Bude si brať súťažiaceho z Vyvolených, VIDEO takto mu povedala svoje ÁNO

Zaľúbenci sa rozhodli niekoľkoročnú lásku konečne spečatiť. Cigániková má dvoch synov a je rozvedená. Daniel Bittó bol súťažiacim v reality show Vyvolení v roku 2006 a v súčasnosti sa venuje podnikaniu. Pred pár dňami požiadal svoju lásku o ruku.

Dojal ma k slzám

O celej „akcii“ poslankyňa vôbec netušila. Vybrala sa do mesta na dámsku jazdu do sestrou Miškou a kamarátkami. „Sedeli sme v reštaurácii a zrazu čašník doniesol pohár prossecca a položil ho predo mňa. 'Toto Vám posiela jeden pán.' Obzerala som sa okolo seba a rozmýšľala, či ide o osobné alebo politické sympatie a ako ho slušne odmietnuť, ak o osobné,“ povedala Topkám Cigániková.

V tom pred ňu na stôl časník položil krabičku s prsteňom. „A mne to docvaklo. Zakryla som si tvár, aby som udržala emócie. Nepodarilo sa, rozplakala sa od šťastia ako malé dieťa. Odokryla som si tvár a Dano už kľačal predomnou. Chápete? Ten najkrajší chlap na svete, ktorého úprimne milujem, predomnou kľačal. Smiala som sa a plakala zároveň,“ rozplývala sa SaS-kárka.

Cítila som sa ako vo filme

„'Hrajú Ti', povedal. V pozadí hrala naša pesnička a on sa na mňa usmieval. Nevnímala som okolie. 'Zoberieš si ma a budeš mojou ženou?' spýtal sa. Bola som strašne šťastná. 'Si mojím splneným snom. Jasné, že si Ťa vezmem. Áno.' dostala som zo seba. Postavil sa a objal ma,“ opísala romantickú chvíľu Cigániková, podľa ktorej jej partner nie je emotívny tip a je vzácne, keď prejavuje pocity.

Zdroj: archív J.C.

„A je to krásne. Celý ten okamih bol úžasný. Zrazu som si uvedomila okolie. Všetci tlieskali, kamošky pišťali šťastím, zamestnaci stáli zoradení pri vchode. Cítila som sa ako vo filme. Dano mi po šiestich rokoch vzťahu navliekol nádherný prstienok s diamantom. A pobozkal ma. Pamätám sa, že sa nám triasol hlas, aj ruky. Už je to pár dní a stále sa usmievam, keď si ma to spomeniem. Úžasný zážitok,“ dodala.

Svadbu plánujú zaľúbenci zrejme v septembri a už sa začali rozhliadať aj po ideálnom mieste. „Chceme mať parádnu svadbu so všetkými blízkymi. Teším sa na život s Danom, aj keď je to ten najkomplikovanejší chlap, akého poznám. Ani ja nie som zrovna jednoduchá, poznáme sa, hodíme sa k sebe. Bude to fajn,“ uviedla poslankyňa.

Daniel Bittó sa v minulosti zúčastnil reality šou Vyvolení v roku 2006, kedy tam bol aj Erik Hilár Lakatošovie. V reality šou vtedy priznal, že v minulosti pôsobil ako gigolo v Taliansku. Svoje služby ponúkal mužom. Po Vyvolených tvoril pár so svojou spolusúťažiacou Nataliou Liou Dinhovou. Tento vzťah však nevyšiel a šťastie našiel v náručí poslankyne.