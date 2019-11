Glváč po abdikácii vyzval na odchod Bugára aj Kollára: Šéf Mosta ho vysmial! Je to zbytočné, odkázal

„Tieto útoky považujem za zbytočné. Ja som sa s Marianom Kočnerom nestretával, ja som si s ním nepísal," tlmočila stanovisko lídra Mosta-Híd hovorkyňa strany Klára Magdeme. Glváč vo štvrtok oznámil, že sa vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Vo vyhlásení pre médiá to odôvodnil tým, že mu záleží na tom, aby strana Smer-SD v budúcoročných parlamentných voľbách zvíťazila.

Zároveň však vyzval k odchodu aj ďalších politikov a poslancov NR SR, ktorí mali v minulosti kontakt s Marianom Kočnerom. V tejto súvislosti vyzval na odstúpenie aj Bugára. Pripomína v tejto súvislosti jeho stretnutie s Marianom Kočnerom po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Dávam mu priestor na to, aby odstúpil sám a konal, lebo v prípade, že v NR SR sa objaví návrh na jeho odvolanie, tak nevylučujem, že poslanecký klub Smer-SD takýto návrh podporí," povedal Glváč.

​Kollár sa návrhu postaví čelom

Avizoval tiež, že s kolegami pripravia návrh na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Glváč mal v parlamente koncom októbra čeliť odvolávaniu pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslancom sa však nepodarilo schváliť program mimoriadnej schôdze. Následne Glváč verejnosť informoval, že svoje rozhodnutie čoskoro oznámi.

Predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár sa postaví čelom k návrhu na odvolanie z postu predsedu parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii. „Postavím sa k tomu čelom. Ja nemám čo skrývať. Ja som nebol v politike, keď som bil bandu s Marianom Kočnerom. Ja som si s ním 2000 SMS nepísal,“ reagoval na otázku, ako sa postaví ku Glváčovmu návrhu na jeho odvolanie z postu predsedu výboru.

Glváč vo svojom stanovisku k odstúpeniu avizoval, že spolu s kolegami pripravia návrh na odvolanie Kollára z funkcie predsedu výboru a dúfa, že to opozícia podporí. "Bol to práve on, kto ma s Marianom Kočnerom zoznámil, on riešil s Marianom Kočnerom biznis na Donovaloch, chodievali spolu na plesy a na koncerty. Alebo tieto kontakty sú slušné, v poriadku a neprekážajú im? Ja osobne nepoznám v politike osobu, ktorá by mala intenzívnejšie kontakty s Marianom Kočnerom ako on,“ skonštatoval. To, že mal Glváča s Marianom Kočnerom zoznámiť, považuje Kollár za „absolútny blud“.

S Viberom prišiel Matovič

Komunikáciu medzi Glváčom a Marianom Kočnerom cez aplikáciu Viber zverejnil líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho z nej vyplýva, že mal Glváč vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian Kočner nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol. Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie.