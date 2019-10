Tomáš prezradil plán Glváča: Odchod pre komunikáciu s Kočnerom? To by mal aj Sulík, odporúča

BRATISLAVA - Ak má odstúpiť Martin Glváč z postu podpredsedu parlamentu a nekandidovať za stranu Smer-SD v budúcoročných parlamentných voľbách, tak Richard Sulík musí odstúpiť z postu lídra strany Sloboda a Solidarita. V diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza to povedal poslanec Národnej rady za Smer-SD Erik Tomáš.

Verejnosť podľa neho nevie, že existuje aj sms komunikácia medzi Sulíkom a Marianom Kočnerom. „Keď vidím poslancov SaS, ako vyzývajú pána Glváča na odchod z jeho funkcie, je to tragikomické. Ved ich šéf Sulík má horšiu komunikáciu s Marianom K. ako Glváč,“ konštatoval Tomáš.

Tomáš prezradil plán Glváča: Vyjadrí sa budúci týždeň

Tomáš potvrdil, že Glváč zaujme budúci týždeň k tejto téme svoj postoj a rovnako tak aj strana Smer-SD. Či bude Glváč na kandidátke Smeru-SD nepovedal.

Podľa predsedu strany Spolu-občianska demokracia Miroslava Beblavého to, čo povedal Fico, že ak existuje nejaké podozrenie, mal by človek do troch minút odstúpiť, je aktuálne aj teraz. Považuje preto za dôležité prinútiť ľudí, ktorí majú odísť, aby odišli a následne debatovať o tom, čo treba spraviť, aby sa také niečo nezopakovalo.

Tomáš vyzýva k zverejneniu celej Threemy

Tomáš považuje za problém aj to, že komunikáciu Mariana Kočnera s istými osobami zverejňuje istá časť médií a zároveň sa z celého množstva 80-tisíc sms správ zverejňujú len tie, ktoré sa týkajú koaličných poslancov. „Ak by opoziční politici sledovali verejný záujem, zverejnili by všetko. Preto ich vyzývam, aby zverejnili celú komunikáciu,“ uviedol Tomáš a dodal, že nahrávka kauzy Gorila Roberta Fica nijakým spôsobom nediskvalifikuje.

Beblavý povedal, že je to asi tak, ako je to v prepisoch opísané. „Ľudia majú svoj názor, že Fico v tom byte bol. Čo sme sa ale nedozvedeli, je, že čo s tým ideme robiť,“ konštatoval predseda Spolu.

Podľa Tomáša koalícia funguje a aj keď si predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom vymenili pár poznámok, ich hlavy vychladli a sú pripravení do volieb podporiť dôležité návrhy zákonov.

Z hľadiska predvolebnej kampane Beblavý potvrdil, že volebnou jednotkou na kandidátke koalície PS/Spolu bude Michal Truban. Tomáš zasa potvrdil, že jednotkou Smeru-SD bude Peter Pellegrini. Taktiež nevylúčil zo spolupráce politickú stranu Vlasť bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina.