Poslanci sa budú zaoberať volebným moratóriom či zákonom o občianskych preukazoch

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady SR sa počas druhého týždňa 51. schôdze parlamentu budú zaoberať predĺžením volebného moratória či zákonom o občianskych preukazoch. Vládny návrh zákona od ministerstva vnútra má za cieľ vytvoriť právny rámec na vydávanie občianskeho preukazu bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe.

Každý slovenský občan s trvalým pobytom na Slovensku by mal byť do 31. decembra 2021 držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Občianske preukazy by sa mali po novom vydávať aj deťom mladším ako 15 rokov. Podľa ministerstva vnútra budú tieto preukazy vydávané primárne bez zobrazenia tváre.

Pozornosť bude pútať taktiež pozmeňovací návrh k novele, ktorým sa predlžuje moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky pred voľbami z aktuálnych dvoch týždňov na 50 dní. O tom, že by sa malo moratórium predĺžiť, hovoril ako prvý predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Zdôvodnil to tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.

Poslanci vládneho Smeru-SD v návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva presadzujú, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidačnej listine a hlasovacom lístku museli byť skutočne údajmi o ich zamestnaní. Hovoria, že chcú zamedziť zneužívaniu tohto priestoru na propagáciu občianskych združení či iných právnických osôb.

Milosti v kauze Technopol

Plénum na 51. schôdzi rozhodne aj o tom, či budú môcť byť zrušené všetky milosti pre obvinených v kauze Technopol, ktoré udelil bývalý prezident Michal Kováč. Poslanci taktiež zahlasujú, či exprezidenti stratia ochranku či plat, ak budú pôsobiť v inej funkcii. S myšlienkou zmeny zákona prišiel ešte v lete poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák.

Návrh odôvodnil tým, že aktuálna platná úprava nepočíta so situáciou, keď bývalý prezident vstúpi do aktívnej politiky. Bývalý prezident by tak mohol poberať výhody ako plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov z nižšej funkcie, ktorú získal po skončení v úrade hlavy štátu. Schôdza pokračuje dnes o 9:00. Poslanci zároveň schválili, že vo štvrtok a piatok nebudú hlasovať.