Čaputová výzvu členským krajinám EÚ, aby prestali predávať zbrane Turecku podporuje

„Zdieľam spoločné stanovisko krajín Európskej únie v tom, že neprimerané jednostranné použitie sily - vojenskej ofenzívy Turecka - vážne ohrozuje stabilitu a bezpečnosť celého regiónu. Zároveň oslabuje snahy medzinárodného spoločenstva v boji proti Islamskému štátu, ktorý ešte stále predstavuje hrozbu pre európsku a svetovú bezpečnosť," napísala v statuse.

Hlava štátu zároveň vyjadrila obavu, že sa v dôsledku stupňujúceho konfliktu môže vrátiť do Európy utečenecká kríza so všetkými jej dôsledkami, teda aj so zneužívaním tejto hrozby na ovplyvňovanie volieb, vyvolávanie spoločenského napätia populistickými a extrémistickými silami. „Potrebujeme vyvinúť maximálne úsilie, kým je ešte čas, aby sa scenár utečeneckej krízy z roku 2015 nezopakoval," uzavrela.