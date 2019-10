Nahrávka rozvírila politické vody: Pobúrení prokurátori a Trnka na dovolenke! Rozhodnutie je na ňom

Rada prokurátorov je hlboko znepokojená a pobúrená medializovanými informáciami týkajúcimi sa vzťahu bývalého generálneho prokurátora s obvineným Marianom Kočnerom. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytol predseda Rady prokurátorov Slovenskej republiky Juraj Purgat. Dobroslav Trnka však momentálne nechodí do práce, pretože podľa našich informácií je na dovolenke.

Trnka by nemal pokračovať vo výkone funkcie

„Rada prokurátorov SR považuje tieto informácie za natoľko závažné, že minimálne do ich vyšetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní neumožňujú bývalému generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky pokračovať vo výkone funkcie prokurátora. Zverejnené informácie nielen vrhajú zlé svetlo na ostatných prokurátorov, ale predovšetkým podkopávajú dôveru verejnosti v právny štát a princípy jeho fungovania,“ uvádza sa v stanovisku.

Rada prokurátorov SR si ctí princíp prezumpcie neviny a vyzýva Trnku, aby do vyšetrenia týchto mimoriadne závažných podozrení požiadal generálneho prokurátora o prerušenie výkonu funkcie prokurátora.

Bude zasadať mimoriadny výbor

Pre nahrávku bude zvolané mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Opoziční poslanci Národnej rady SR spísali a podali návrh na utorkovom rokovaní výboru. Členovia výboru návrh odsúhlasili, jeho predseda Anton Hrnko oznámil, že termín rokovania dohodnú aj s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, aby sa ho mohla zúčastniť.

Medializované informácie podľa nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka indikujú, že je možné, že polícia mala nahrávku k dispozícii už dlhší čas. Opozícia chce, aby na mimoriadne rokovanie prišiel situáciu vysvetliť okrem ministerky vnútra aj policajný prezident Milan Lučanský. „Nechceme z toho robiť politiku, môže to by pokojne aj v utajenom režime,“ dodal Galko.

Rozhodnutie je na Trnkovi

Podľa Generálnej prokuratúry včerajšie vyjadrenie Jaromíra Čižnára ohľadom Trnku vo funkcii prokurátora potvrdzuje aj stanovisko Rady prokurátorov SR. „Jednoznačne z neho vyplýva, že vzhľadom na súčasný procesný stav vyšetrovania zotrvanie D. T. vo funkcii prokurátora záleží výlučne od jeho rozhodnutia. Ak sa D. T. rozhodne požiadať o prerušenie výkonu funkcie prokurátora, generálny prokurátor je pripravený bezodkladne rozhodnúť,“ zareagovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Čižnár sa včera prostredníctvom hovorkyne vyjadril, že pre uvedené skutky, teda nahrávku medzi Kočnerom a Trnkom, je v súčasnosti vedené trestné stíhanie len vo veci. „Toto štádium prípravného konania neumožňuje generálnemu prokurátorovi pozastaviť výkon funkcie ktorémukoľvek prokurátorovi,“ uviedla včera Predajňová s tým, že výkon funkcie nie je možné pozastaviť, pretože doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre konkrétny trestný čin.

Nie je možný ani disciplinárny postih

Podľa GP je absolútne vylúčený aj disciplinárny postih, pretože premlčacia lehota uplynula pred niekoľkými rokmi. „Objektívna premlčacia lehota je 2 roky. Zároveň podotýkame, že v čase, keď malo ku skutku dôjsť, bola premlčacia lehota 1 rok. Za takýchto okolností a zákonných možností je aktuálne zotrvanie D. T. vo funkcii prokurátora len na jeho osobnom rozhodnutí,“ uviedla včera hovorkyňa GP s tým, že vo veci prokurátora Bystríka Paloviča koná.

Trnka bol zbavený mlčanlivosti

Polícia v pondelok uviedla, že v trestnej veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu prijímania úplatku sú naďalej vykonávané procesné úkony. „Vyšetrovateľ NAKA nemohol doteraz vypočuť dôležitého svedka, pretože nebol zbavený mlčanlivosti. Minulý týždeň však už prijal súhlas z GP SR na zbavenie mlčanlivosti, v blízkej dobe bude zainteresovaná osoba vypočutá,“ uviedla polícia. Podotkla zároveň, že nahrávka bola odoslaná na expertízne skúmanie.

Zbavený mlčanlivosti mohol byť skôr

Generálny prokurátor podotýka, že všetkým žiadostiam vyšetrovateľa o zbavení mlčanlivosti Trnku bolo doposiaľ vyhovené, čo svedčí o absolútnej súčinnosti generálneho prokurátora s vyšetrovateľmi polície. Trnka však mohol byť zbavený mlčanlivosti oveľa skôr, hovorí stanovisko GP SR v reakcii na tvrdenia polície, ktorá sa vyjadrila, že nemohla doteraz vypočuť dôležitého svedka kvôli mlčanlivosti. Podľa stanoviska prokuratúry bola žiadosť vyšetrovateľa o zbavenie mlčanlivosti doručená na GP 1. augusta tohto roku.

Tá však podľa prokuratúry neobsahovala potrebné náležitosti, a tak bol vyšetrovateľ dvakrát požiadaný o doplnenie žiadosti. Tú doplnil 20. augusta a doručil na prokuratúru. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár tejto žiadosti vyhovel 30. septembra a rozhodnutie doručil vyšetrovateľovi 1. októbra. Prokuratúra však v stanovisku uviedla, že v rovnakom období rozhodovala o ďalších troch žiadostiach na zbavenie mlčanlivosti Dobroslava Trnku, čomu Jaromír Čižnár doposiaľ zakaždým vyhovel.

„V prípade, že by už prvá žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, mohol byť prokurátor D. T. zbavený mlčanlivosti oveľa skôr,“ uvádza stanovisko prokuratúry a dopĺňa, že situáciu komplikuje fakt, že sú vo veci políciou vedené štyri samostatné konania, aj keď podľa prokuratúry je možné viesť iba jedno. „Generálny prokurátor tak v priemere každý týždeň rozhodoval o jednej žiadosti na zbavenie mlčanlivosti D. T., preto nemožno hovoriť o prieťahoch zo strany GP SR,“ dopĺňa prokuratúra. Prokuratúra na záver stanoviska doplnila, že v inkriminovanom čase rozhodovala aj o žiadostiach policajtov na zbavenie mlčanlivosti iných prokurátorov.

PS/SPOLU navrhuje zriadiť mimoriadny vyšetrovací tím

Koalícia PS/SPOLU víta stanovisko Rady prokurátorov. Dobroslav Trnka podľa nich nemôže pokračovať ako prokurátor a naďalej si spokojne chodiť do práce. „Pripájame sa k výzve, aby Trnka odstúpil. Našu dôveru nemá ani generálny prokurátor Jaroslav Čižnár, ktorý podľa nahrávky vedel, že mu Trnka púšťal Gorily a informoval o tom Roberta Fica,“ uviedla v stanovisku koalícia.

„Odchod Trnku je však len nevyhnutné minimum. Musí vzniknúť aj mimoriadny vyšetrovací tím, ktorý bude vyšetrovať trestné činy spomínané v nahrávke medzi Kočnerom a Trnkom. Ďalšími krokmi by mala byť reforma prokuratúry a prijatie zásadných opatrení, ktoré oslabia vplyv finančných skupín na štát. Dokončujeme konkrétne nárhy, ktoré čoskoro predstavíme verejnosti,“ dodala.

Náznaky o vzťahu Kočnera a Trnku existovali, teraz je to už na polícii

O určitom vzťahu Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Trnkom sa vedelo. Rozsah však všetkých prekvapil a teraz je to už v rukách polície. Uviedol to dnes po rokovaní vlády minister spravodlivosti Gábor Gál. V nej sa okrem iného spomína vydieranie šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka kauzou Gorila. „Zákulisné informácie o tom, že majú nadštandardný vzťah, tu boli. Je to teraz už na orgánoch činných v trestnom konaní, aby tieto informácie vyhodnotili a aktérov aj obvinili,“ tvrdil Gál. „Nemám slov,“ povedala o nahrávke Saková po rokovaní vlády. Na otázku, či by mal Trnka opustiť funkciu prokurátora, odpovedala ministerka tak, že je to na jeho zodpovednosti. „Je to na jeho vedomí a svedomí, čo urobí,“ dodala.

Nahrávka medzi Kočnerom a Trnkom

Denník N včera informoval, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom Kočnerom. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian Kočner. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Podľa denníka mafián vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí.