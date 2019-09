Pellegrini sa vzoprel Ficovi, vláda schválila veľkú reformu nemocníc: Pacienti si to vraj zaslúžia

BRATISLAVA - Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Poukázal, že ak by v parlamente reforma začala nadobúdať iné ako navrhnuté "kontúry", on aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská môžu materiál z rokovania stiahnuť. Upozornil tiež, že reforma neznamená zatváranie nemocníc.

Zákon o stratifikácii nemocníc sa nerodil ľahko. Na mimoriadnom rokovaní vlády dnes nakoniec schválili avizovanú stratifikáciu nemocníc. Na prvom rokovaní vlády po lete ministri reformu ako celok neschválili. Ministerka mala mesiac na to, aby našla medzi politickými stranami konsenzus. Šéfka rezortu zdravotníctva dnes spolu s premiérom Pellegrinim uviedla, že stratifikáciu predložia do parlamentu. SNS však v návrhom nesúhlasí, v Smere ešte takisto musí prebehnúť diskusia.

Stratifikáciu schválili, posielajú ju do parlamentu

Pellegrini verí, že Smer reformu podporí

„Slovenský pacient si zaslúži túto reformu, preto sme sa dnes na vláde rozhodli, že ju schválime a do parlamentu pošleme,“ skonštatoval Pellegrini. Reforma smeruje do parlamentu po tom, ako ju predseda Smeru Robert Fico odmietal, ak nebude vo forme ústavného zákona. Pellegrini má po vzájomných rozhovoroch s ním aj členmi poslaneckého klubu pocit, že by Smer-SD mohol zmeniť názor a pripojiť sa k širokému politickému konsenzu.

„Teraz máme opäť ďalší časový priestor, aby sme našli politicky konsenzus... Prvé čítanie, ktoré je ešte len o tom, či ideme ďalej, alebo nie, môže byť dobrým testom, či nielen koalícia, ale aj opozícia to podporí, môže ukázať, že sa z toho nebude robiť politika,“ zhrnul Pellegrini.

Nie je to o tom, že som sa postavil Ficovi

Schválenie návrhu reformy nemocnícnebolo otázkou toho, že by sa predseda vlády postavil Ficovi, ale pragmatickým postojom, zohľadňujúcim verejný záujem. Pellegrini odmietol, že by za vládnym schválením návrhu zákona o stratifikácii nemocničných zariadení bolo jeho víťazstvo v spore s Robertom Ficom.

„V Smere si uvedomujeme, že slovenský pacient si zaslúži čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ povedal Pellegrini. Oznámil tiež, že v poslaneckom klube Smeru cíti podporu pre reformu a budú o nej ešte rokovať. „Urobím všetko, aby Smer túto reformu aj v parlamente podporil,“ deklaroval.

Dohoda o stratifikácii zatiaľ neexistuje, uviedol Fico

Pred týždňom však šéf Smeru na tlačovke uviedol, že dohoda o reforme nemocníc, tzv. stratifikácii, zatiaľ neexistuje. Zdôraznil, že vládne zákony nemôžu prechádzať s podporou opozície. „Sú experti, ktorí s tým majú problém, rokuje sa ďalej a ešte máme priestor na dosiahnutie dohôd,“ uviedol s tým, že zákon bude až na programe ďalšej schôdze parlamentu. Doplnil, že vládny zákon môže prejsť len vtedy, ak ho podporí Smer, SNS a k tomu aj Most-Híd. „Ak sa pripoja opozičné strany, to je ich problém,“ uviedol. Fico tiež ocenil, že vláda oddelila časť, ktorá sa týka starostlivosti o dlhodobo chorých od stratifikácie. Zopakoval, že pri stratifikácii vnímajú hlavne riziko rušenia oddelení.

SNS so zatváraním nemocníc nesúhlasí

SNS nesúhlasí s rušením nemocníc. „Pani Kalavská nech presvedčí Smer-SD a zameria sa aj na iné problémy zdravotníctva. SNS je proti rušeniu nemocníc. Smer - SD sám hovorí, že to je neodborne pripravené. SNS sa môže vyjadriť, keď sa Smer - SD v tejto veci zjednotí,“ uviedla v stanovisku pre Topky strana SNS. Kalavská začala rokovať s politickými stranami v polovici septembra. Debaty so zástupcami jednotlivých strán považuje za konštruktívne a verí, že sa v parlamente nájde všeobecná podpora.

„Dovolím si povedať, že to bola veľmi konštruktívna debata. Možno niekedy to bolo z jednej časti o politike, z druhej časti o zákone. Nepočula som zo žiadnej politickej strany, že by tento materiál bol zlý. Ani ja sama netvrdím, že je dokonalý. Ale ponúkla som každej politickej strane a nezaradeným poslancom, že čo je zlé, nemám problém vylepšiť,“ uviedla ministerka. Poukázala napríklad na to, že s opozičnými OĽaNO a SaS sa dohodli na dopracovaní čakacích lehôt, čo je podľa jej vyjadrenia "veľmi dobrá požiadavka".

Most-Híd schválenie stratifikácie víta

Strana Most-Híd rozhodnutie vlády vníma pozitívne, obsiahlu reformu zdravotníctva považuje za potrebnú. „Občania SR si zaslúžia kvalitnú zdravotnú starostlivosť, a hlavne to, aby ich zdravie nebolo predmetom predvolebných bojov. Stratifikácia je dlhodobý proces, jej začiatok by sme nemali oddaľovať. V Moste za rovnako dôležité považujeme aj to, aby o návrhu ministerky zdravotníctva poslanci v parlamentnej rozprave kládli dôraz na odbornú diskusiu, a nie na politickú,“ uviedla pre Topky hovorkyňa strany Klára Debnár.

OĽaNO vyzýva Smer, aby reformu podporili návrh

Hnutie OĽaNO vyzýva koaličný Smer, aby podporil návrh reformy nemocníc ministerky zdravotníctva. Vyzdvihujú, že sa podarilo do reformy presadiť maximálne čakacie lehoty pre pacientov. Podľa OĽaNO blokuje návrh predseda strany Robert Fico. Pre hnutie je reforma nemocníc nevyhnutná na zlepšenie zdravotnej starostlivosti aj preto, že podľa nich sa za 12 rokov vlády Smeru systematické zmeny nerobili. „Ak by teda reforma nemocníc v parlamente prešla, ministerka Kalavská bude prvou z ministrov zdravotníctva počas 12 rokov vlády Smeru, ktorá nebude len kúriť a svietiť,“ uviedol Marek Krajčí.

So Smerom, SNS a ĽSNS sa musí stretnúť ešte raz

Pozitívne hodnotí, že politické strany brali do úvahy to, aký osoh môže pre slovenského pacienta priniesť reforma. Zástupcovia politických strán podľa jej slov prišli na rokovania „veľmi dobre pripravení“. Konštatovala, že nemala problém ani s opozíciou, ani s koalíciou. So stranami SNS a Smer by sa mala stretnúť ešte raz. Koaličná rada zatiaľ k stratifikácii nezasadla.

Aj strana ĽSNS sa chce s ministerskou stretnúť ešte raz. Uviedol to podpredseda ĽSNS Martin Beluský s tým, že potrebujú, aby strane odpovedala na niektoré otázky. Jedna sa týka personálneho zabezpečenia, druhá „malej nezrovnalosti“ v zákone. „Máme taký názor v odbornom tíme, ktorý hovorí, že to možno nie je úplne dokonalý návrh, ktorý má určité riziká, no možno je to stále lepšie, ako neurobiť nič,“ zdôraznil s tým, že rozhodnúť sa v konečnom dôsledku musí poslanecký klub ĽSNS.

Politický konsenzus

Stratifikácia nemocníc sa rieši už niekoľko týždňov. Zo začiatku mala byť reforma nemocníc predložená vo forme obyčajného zákona. Iniciatíva ministerky však narazila na problém. Šéf Smeru Robert Fico nesúhlasil s formou obyčajného zákona, odobrenie návrhu podmienil tým, že ho Kalavská predloží vo forme ústavného zákona. Po stretnutí s Ficom s jeho podmienkou súhlasila. Následne však Kalavská dostala zákon s vyše sto podmienka. Rozhodla sa preto, že stratifikáciu ako ústavný zákon nepredloží a Smer tým pádom stiahol svoju podporu.

Reforma je tak rozsiahla, že by sa do formy ústavného zákona nedala vtesnať. S reformou vo forme obyčajného zákona však mali problém koaličné, ale aj opozičné strany. V hre bola dokonca aj demisia ministerky zdravotníctva. Tá sa však nakoniec nekonala. Na prvom letnom rokovaní vlády ministri celkovú reformu neschválili a Pellegrini vtedy uviedol, že Kalavská má mesiac na to, aby našla naprieč politickým spektrom všeobecný konsenzus.

Opozičné strany stratifikáciu podporia

Kalavská sa v ostatných dňoch snažila nájsť podporu pre stratifikáciu naprieč celým politickým spektrom. Za materiál by po menších úpravách zahlasovali opozičné SaS, OĽaNO či Sme rodina, ale aj koaličný Most-Híd. Strany to uviedli po rokovaní s ministerkou Kalavskou. Tieňovému ministrovi zdravotníctva za hnutie OĽANO Marekovi Krajčímu sa podarilo presadiť maximálne čakacie lehoty pre pacientov. OĽANO zároveň vyzvalo poslancov strany Smer, aby podporili návrh vlastnej ministerky Kalavskej, keďže predseda Smeru jej reformu paradoxne blokuje.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár hovorí, že vysvetlenia ministerky Kalavskej boli na rokovaniach uspokojivé a plne sa zhodovali s prioritami hnutia - prospech pre občanov tejto krajiny a nie pre finančné skupiny. „Boli sme pani ministerkou vyslovene ubezpečení, že akékoľvek uprednostňovanie záujmov finančnej skupiny Penta bolo pri tvorbe konceptu stratifikácie starostlivo eliminované. To platí osobitne aj na novú nemocnicu Bory, ktorá má mať podľa ministerky len vedľajší význam z pohľadu zaradenia do siete zdravotníckych zariadení.“

Podľa SaS vláda schválil časť jej programu, liberáli to vítajú

Optimalizácia siete nemocníc je jedným z bodov reformného zdravotníckeho programu strany Sloboda a Solidarita, preto liberáli vítajú, že vláda ju v piatok schválila. „Aj opozičná práca má svoj zmysel. Vyzerá to tak, že časť nášho programu má šancu dostať sa do legislatívy. To určite vnímame ako pozitívnu správu,“ uviedla tímlíderka pre zdravotníctvo Janka Cigániková. Schválenie reformy môže znamenať tak potrebnú zmenu v slovenskom zdravotníctve k lepšiemu po dvanástich rokov bačovania Smeru v tomto rezorte. „Ministerke Kalavskej z tohto pohľadu blahoželáme,“ poznamenala Cigániková a doplnila.

Iróniou podľa nej je, že ministerka teraz bude musieť presviedčať najmä poslanecký klub Smeru, čiže politickú stranu, ktorá Kalavskú do funkcie nominovala. „Chceme veriť, že aspoň časť demokratickej opozície, ktorá sa vykrúca, či podporí reformu nemocníc, prestane pri tejto téme politikárčiť.“

Stratifikácia má zvýšiť bezpečnosť pacienta aj kvalitu zdravotnej starostlivosti

Pellegrini verí, že príbeh reformy nemocníc môže byť úspešný. Tvrdí, že by nemohol dobre spať, keby zastavil zdravú zmenu slovenského zdravotníctva. „Cieľom navrhovanej právnej úpravy je primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa v materiáli. Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením lokálnych, regionálnych, národných nemocníc a špecializovaných a kompetenčných centier so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti.

Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ako vyplýva z návrhu, ak nemocnica nebude poskytovať kvalitnú starostlivosť, teda nesplní minimálny počet stanovených zdravotných výkonov, nebude ich poskytovanie zdravotná poisťovňa musieť zazmluvniť.