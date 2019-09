Vláda pokračuje v rokovaniach: Kabinet schválil ďalšie zmeny pri pozemkových úpravách

BRATISLAVA - Vláda v piatok na svojom rokovaní schválila novelu zákona o pozemkových úpravách. Na jej základe sa vyníma konanie o pozemkových úpravách zo zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami a začleňuje toto špecifické konanie do samostatného ustanovenia zákona o pozemkových úpravách.

Tým sa majú nastaviť jednoznačné procesné a technické podmienky pozemkových úprav, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok či spôsobu začatia konania.

Novela zákona predpokladá aj legislatívnu úpravu zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v rámci ktorej rieši otázku týkajúcu sa ochrany viníc a zároveň ustanovuje minimálnu výmeru pozemku, ktorý podlieha ochrane proti drobeniu po pozemkových úpravách.

Schválený návrh vládou ďalej v rámci urýchleného mechanizmu vykonania pozemkových úprav predkladá ďalšie legislatívne zmeny v podobe procesných úprav týkajúcich sa skrátenia niektorých lehôt pri jednotlivých fázach pozemkových úprav, problémov doručovania, poskytovania vyrovnania, kvalifikačného predpokladu vedúcich projektantov, úpravy príspevku na spoločné zariadenia a pod.

Návrh zákona novelizuje aj zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov. V rámci problémov aplikačnej praxe návrh zákona procesne nastavuje mechanizmus v prípade, ak vlastník pozemku nemôže užívať pozemok, ktorý nadobudol za svoj vlastný titulom náhrady v rámci konania o pozemkových úpravách. Novela zákona by po prípadnom schválení v parlamente nadobudla účinnosť 1. januára 2020.

Vláda odsúhlasila reformu nemocníc

Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Poukázal, že ak by v parlamente reforma začala nadobúdať iné ako navrhnuté "kontúry", on aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská môžu materiál z rokovania stiahnuť. Upozornil tiež, že reforma neznamená zatváranie nemocníc.

"Slovenský pacient si zaslúži túto reformu, preto sme sa dnes na vláde rozhodli, že ju schválime a do parlamentu pošleme," skonštatoval Pellegrini. Reforma smeruje do parlamentu po tom, ako ju predseda Smeru-SD Robert Fico odmietal, ak nebude vo forme ústavného zákona. Pellegrini má po vzájomných rozhovoroch s ním aj členmi poslaneckého klubu pocit, že by Smer-SD mohol zmeniť názor a pripojiť sa k širokému politickému konsenzu.

Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti následne parlament počas rokovania na septembrovej schôdzi presunul na októbrovú schôdzu. Ako v pléne uviedol predsedajúci schôdze Béla Bugár, o preloženie navrhovanej novely zákona na nasledujúci schôdzu písomne požiadala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Zákon o vnútrozemskej plavbe

Mal by sa zaviesť verejný dopravca vykonávajúci pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu. Počíta s tým návrh zákona o vnútrozemskej plavbe. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR v piatok schválila vláda.

Zámerom návrhu zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave a v tej súvislosti aj zaviesť verejného dopravcu. Návrh počíta aj s rozšírením osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovením oprávnení dopravcu voči cestujúcim, ale aj s doplnením povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave.

Objednávateľom by malo byť ministerstvo, ktoré si na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objedná u licencovaného verejného dopravcu dopravnú službu v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave. Poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa zabezpečí zmluvou o dopravných službách.

Na úhradu týchto služieb by mal objednávateľovi poskytnúť vyšší územný celok príspevok vo výške 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu. Ak bude trasa prechádzať dvoma a viacerými vyššími územnými celkami, každý z nich by sa na príspevku mal podieľať v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej trase. Zvyšných 55 % by mal uhradiť objednávateľ. Na úhradu nákladov dopravných služieb môžu prispieť obce a aj iné osoby, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.

"Na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa ustanovuje podmienka pre verejného dopravcu mať licenciu a byť finančne spôsobilým," konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe. Úpravou by mal prejsť aj pojem dopravná obslužnosť. Doplniť sa zároveň majú ustanovenia o pláne dopravnej obslužnosti a jeho obsahu a tiež o zmluve o dopravných službách.