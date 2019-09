Fico reaguje na kritiku za školské obedy: Čo máme my s hrncami?

BRATISLAVA - Vládna koalícia je absolútne funkčná, dôkazom toho je aj schválenie a posunutie viacerých návrhov zákonov z dielne Smeru-SD do druhého čítania. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. Okrem iného sa vládna strana dotkla aj témy kvality obedov zadarmo.

Na tlačovej konferencii sa rozoberala aj téma obedov zadarmo. Niektoré rodiny v hmotnej núdzi k ním totiž podľa niektorých informácií nemajú prístup, lebo údajne nevedia zložiť vratnú kauciu. "Bolo to v obci Spišský Hrhov. Starostom Spišského Hrhova je Vladimír Ledecký. Ten je budúci člen strany Andreja Kisku. Toto je príklad politického zneužívania témy obedov zadarmo," myslí si Erik Tomáš, ktorý odpovedal na otázku o informáciách ohľadom dostupnosti obedov zadarmo v tejto obci.

"Pán Ledecký má vo svojej obci pomerne širokú komunitu Rómov a ľudí v hmotnej núdzi. Už aj doteraz deti z rodín v hmoznej núdzi dostávali obedy zadarmo. Doteraz mali právo na dotáciu vo výške jedno euro. Pán Ledecký im dával obedy za jedno euro a jeden cent, aby Rómov trochu vychovával a aby aspoň jeden cent platili," pokračoval Tomáš, podľa ktorého si vtedy Ledecký žiadnu kauciu nepýtal. "Až teraz, keď prišli obedy zadarmo, aby pán Ledecký mohol tvrdiť, že kvôli kaucii si tieto deti nemôžu dovoliť obedy zadarmo," uzavrel Tomáš.

Čo máme s hrncami?

Pokračovalo sa v téme kvality obedov. "Nikto sa doteraz nepýtal na kvalitu obedov ani na to, či je dostatok hrncov alebo dostatok pracovnej sily. Akonáhle Smer povedal, že ide dať obedy zadarmo, tak sa z toho stáva téma, ktorá sa má otočiť proti Smeru. Čo my máme s hrncami?" pýtal sa na tlačovej konferencii Fico. "My nevaríme, na to sú jedálne, ktoré patria základným školám, mestám a obciam. Podľa zákona má školské zariadenie povinnosť poskytnúť každému jednému stravníkovi, ktorý sa prihlási, obed," argumentuje Fico.

Koalícia je podľa Fica funkčná

"Všetky návrhy zákonov, ktoré sme si dohodli v rámci spolupráce, prechádzajú úplne hladko, podstatne väčšou ako ústavnou väčšinou. Sme svedkami veľkej sociálnej žatvy. Predkladáme prelomové zákony, ktoré tu doteraz neboli," vyhlásil Fico. Smeru-SD do druhého čítania prešla novela zákona o minimálnej mzde, ktorou sa má určiť vzorec jej pravidelného zvyšovania, návrh na úpravu poskytovania náhradného výživného či zvýšenie rodičovského príspevku.

"Garantujeme, že ak budeme súčasťou ďalšej vládnej koalície, budeme chrániť všetky sociálne opatrenia, ktoré sme prijali. Nepôjdeme cestou znižovania sociálneho štandardu. Ochránime sociálny štát, my sme mu dali pečať ako sociálneho štátu," hovorí Fico. Zároveň uviedol, že ho prekvapila podpora návrhu na zmeny v oblasti náhradného výživného, do druhého čítania ho posunulo 126 poslancov.

"To len poukazuje, že návrh zákona je kvalitne pripravený. Robili sme ho v spolupráci s miestnymi a centrálnymi úradmi. Vyriešili sme problém matiek alebo otcov, ktorým nie je platené výživné," podotkol Fico. Zároveň ocenil, že v parlamente prešli aj ďalšie návrhy zákonov, ktoré pripravili koaliční partneri.

Ide napríklad o zníženie DPH na vybrané potraviny, schválené bolo zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov, SNS priniesla zmeny aj v športovej oblasti, znížila sa daň pre firmy a živnostníkov s obratom do 100.000 eur, Mostu-Híd prešiel návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.