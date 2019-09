V novom PRIESKUME už aj Druckerovci: Kiska predbehol SaS, prvá trojka však stratila

BRATISLAVA - Agentúra Focus v týchto dňoch prichádza s ďalším prieskumom verejnej mienky v oblasti politického diania. Politické percentá sa opäť modifikovali. Niektorí narástli a iní padli. Sú aj takí, ktorí sa nachádzajú hlboko pod hranicou piatich percent, ktoré sú vyžadované na to, aby sa hnutie do parlamentu dostalo.

Vo vzorke 1027 respondentov sa odpovedalo na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

Svoju líderskú pozíciu si stále drží strana Smer, ktorá zostáva so ziskom 21,7 naďalej neohrozená, no oproti augustu ide o 0,1 percentnú stratu. Na druhom mieste by sa vo voľbách ocitla koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia so 13,3 percentami a tretia by skončila ĽSNS s 10,6 percenta hlasov.

Zdroj: Agentúra Focus

Prieskum sa uskutočňoval od 11. augusta do 17. septembra. Ten pokračuje hnutím Sme rodina - Boris Kollár, ktoré zaznamenalo nárast na 7,2 percentá. Kresťanskí demokrati so svojimi 6,9 percentami sú pred národniarmi (SNS) so ziskom 6,8 percent. U obidvoch hnutí však ide o percentuálny pokles. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti získali 6,8 percent hlasov u respondentov prieskumu. Za nimi sa nachádza hnutie Za ľudí, ktoré narástlo o 1,5 percenta.

Pokles zaznamenali aj Sulíkovci a Sloboda a Solidarita tak získala 6,4 percent hlasov. Nasledujú hnutia pod 5-percentnou hranicou, kde sa nachádzajú aj strany reprezentujúce maďarské menšiny na Slovensku. Most-Híd by získal 4,1 percenta a SMK 3,3 percent. Za nimi sa nachádza už aj novovznikajúca strana Tomáša Druckera Dobrá voľba. Tá má v prieskume premiéru so ziskom 2,1 percenta.

Tomáš Drucker ešte len dnes predstavil niektorých členov vznikajúcej strany Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rozhodujúci sú kollárovci

Smer by teda získal 38 mandátov a koaličný partner SNS 12. Keďže je navyše Most pod 5-percentnou hranicou je viac ako jasné, že súčasná vládna koalícia by už vládu opätovne nezložila.

Opozičníci by potrebovali podporu Borisa Kollára. PS/SPOLU by mali 23 mandátov, KDH 12, Za ľudí 11 a SaS 11, čo predstavuje dokopy len 57 mandátov, čo na vládu nestačí. Hnutie Borisa Kollára by malo ďalších 13 mandátov čo je dokopy stále len 70 mandátov a nestačí to na vládu. Rozhodnúť by muselo OĽaNO so svojimi 12 mandátmi. Predseda Igor Matovič však vyhlasuje, že odmieta otváranie témy registrovaných partnerstiev a takú vládu nepodporia.