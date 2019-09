Vláda pokračuje vo výjazdoch po regiónoch: Rokovať dnes bude v Čani

Vláda bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 31. októbra. Najviac financií, a to zhodne po 50.000 eur, by mali získať tri samosprávy. Obec Baška by mala dostať financie na vybudovanie mobilnej ľadovej plochy a na rekonštrukciu miestnych komunikácií, mesto Medzev na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obec Turňa nad Bodvou by mala získať túto finančnú čiastku na obnovu sociálnych zariadení na obecnom úrade a na vybudovanie chodníka k autobusovým zastávkam, ale aj na rekonštrukciu domu smútku, ciest a oplotenia na cintoríne.

Obec Háj by mala dostať 40.000 eur na rekonštrukciu obecného domu, obec Košické Oľšany získa túto čiastku na obnovu kuchyne a kultúrneho domu. Na vyhotovenie projektovej dokumentácie a prípravných stavebných prác pri realizácii športového centra pri základnej škole a materskej škole a stavebných prác na prípravu prístupových komunikácií a chodníkov k športovému centru by mala obec Perín-Chym dostať finančnú čiastku vo výške 40.000 eur.

Zdroj: TASR – František Iván

Finančné príspevky na rekonštrukciu obecných úradov, domov kultúry i na obnovu miestnych ciest a komunikácií získajú aj ďalšie obce v okrese Košice-okolie. Celkovo by malo byť podporených 67 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj pre viaceré cirkvi či športové kluby a zväzy.

S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.).

Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.). Koncom augusta (27. a 28. 8.) vláda zasadala v Kokave nad Rimavicou a v Buzitke. V utorok (17. 9.) rokovala v Giraltovciach.