Poslanci od ÚDZS nedostali na prieskume informácie k tendru na záchranky

BRATISLAVA – Členom parlamentného zdravotníckeho výboru sa nepodarilo zrealizovať poslanecký prieskum v súvislosti s tendrom na licencie pre záchranky. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) im neukázal požadované dokumenty. Potvrdili to viacerí členovia výboru.

Poslanci žiadali od ÚDZS sprístupnenie všetkých dokumentov, ktoré súvisia s výberovým konaním. Dožadovali sa zbavenia mlčanlivosti členov komisie, čo sa však nestalo. Šéf výboru Štefan Zelník (SNS) a podpredseda výboru Marek Krajčí (OĽaNO) uviedli, že rozhodnutie Haška nezverejniť údaje dajú preveriť právnemu oddeleniu Národnej rady (NR). "Bol som veľmi prekvapený a rozčarovaný postupom ÚDZS. Pán predseda nám oznámil, že má taký právny výklad, že poslancom nemôže ukázať materiály," povedal Zelník.

Štefan Zelník Zdroj: TASR - Branislav Račko

Haško rozhodol, že nesprístupní poslancom ani také údaje, ktoré boli k dispozícii. Zdôvodnil to tým, že poslanci na to nemajú oprávnenie. "Napriek tomu, že som deklaroval, že všetci poslanci podpíšu mlčanlivosť, nebolo to umožnené," komentoval Zelník. Podľa jeho slov je takéto správanie "úplne neobvyklé", keďže ide o štátnu inštitúciu a zákazku, kde sa hovorí o verejných zdrojoch.

Podľa slov poslanca Krajčího konal Haško protizákonne už druhýkrát. "Prvýkrát konal protizákonne, keď vymenoval výberovú komisiu tak, ako ju vymenoval. Sú tam štyria členovia v konflikte záujmov, čo mu zákon zakazuje. Dnes pod rúškom mlčanlivosti zabránil poslancom NR SR, ktorí sa dostávajú k naozaj extrémne tajným dokumentom na pôde národnej rady, aby sa oboznámili s priebehom výberového konania," povedal.

Marek Krajčí Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Členka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) priblížila, že Haško argumentoval tým, že na ÚDZS sa realizuje kontrola Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). "Konanie predsedu Haška je neospravedlniteľné. Najprv odmietol zbaviť jednotlivých členov komisie mlčanlivosti, teraz zabránil poslancom súťaž skontrolovať," zdôraznila s tým, že ministerku Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) žiada, aby nečakala na výsledky kontroly a okamžite navrhla vláde odvolanie predsedu ÚDZS. Zároveň Cigániková žiada zrušiť súťaž a vyhlásiť novú.

Dôvody pochybností okolo tendra

Dôvodom pochybností okolo tendra sú informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri. Predseda ÚDZS Tomáš Haško na minulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí výboru odmietol zaujatosť členov komisie. Trval na tom, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou. Rovnako avizoval, že členov komisie nezbaví mlčanlivosti a nezverejní projekty uchádzačov, keďže môže ísť o obchodné tajomstvo.

Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) potvrdila, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dalo podnet na Generálnu prokuratúru SR vo veci prešetrenia prípadu. Tiež dodala, že ju ako občana "vyrušujú" pochybnosti okolo výberového konania. Tender na poskytovanie záchranárskych služieb za 800 miliónov eur na šesť rokov však podľa jej slov legislatívne zopakovať nejde.

ÚDZS vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna, týkalo sa 328 bodov. Najviac ich získala slovenská spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. Firma uspela po tom, čo z trhu odchádza spoločnosť Falck.