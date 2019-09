Most-Híd sa podľa odborníka musí dohodnúť s SMK, inak končí: Rozhodujúci je vzťah s Orbánom

Stagnujúce preferencie, zmeny na podpredsedníckych postoch ale aj spolupráca s SMK. Aj to boli témy sobotného snemu strany, ktorý sa uskutočnil v hoteli Saffron v Bratislave.

Predstavenie nových tvárí

Strana po sneme aj usporiadala tlačovku, na ktorej oficiálne predstavila nových členov predsedníctva strany. Novými podpredsedami strany Most-Híd sú Peter Krajňák a Attila Agócs, pričom Krajňák sa z dôvodov zahraničnej pracovnej cesty tlačovej konferencie nezúčastnil.

Strana Most-Híd na sneme zhodnotila desať rokov svojho pôsobenia v politike. Na sneme predstavitelia strany hodnotili aj výsledky vo vláde a programové priority do najbližších parlamentných volieb. Bugár prišiel na snem vysmiaty a nechýbali ani menšie žartíky pri registračnom stole. Zvital sa tiež so sympatizantmi strany a nejavil žiadne známky sklamania zo zaseknutých preferencií či odchodov poslancov.

Problémom aj prieskumy

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky sa strana Most-Híd pohybovala pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Agentúra Polis minulý štvrtok prišla s prieskumom, ktorý strane vymeral 4,2 percenta, agentúra MVK jej namerala začiatkom septembra 3,8 percenta a agentúra Focus v polovici augusta zistila, že stranu by volilo 4,3 percenta opýtaných respondentov.

Dohody stroskotali aj so stranou SMK. Most-Híd v tejto súvislosti viedol niekoľko rokovaní so Stranou maďarskej komunity (SMK) o vytvorení predvolebnej koalície. Strany sa však napokon nedohodli, pričom rokovania podľa predstaviteľov strán stroskotali na dvoch bodoch. Týkalo sa to požiadavky SMK, aby kandidačná listina bola zostavená 50 na 50 a návrhu, aby spoločnú kandidátku neviedol ani jeden predseda strany.

„Čakali sme na výsledky predsedníctva SMK. Dostali sme informácie, že nebudú meniť názory a kandidačnú listinu chcú zostavovať napoly, teda 50 na 50. Na základe týchto rozhodnutí a týchto informácií potom Republiková rada strany Most-Híd tajným hlasovaním rozhodla, že spoločnú volebnú koalíciu so stranou SMK nevytvoríme. Snaha tam bola, no stroskotala. Dve strany sa nedokázali dohodnúť,“ priblížil koncom augusta Bugár.

Pre spoločnosť potrebná strana

Bugára však ani počas príhovoru neopúšťal optimizmus. "Napriek kritickým hlasom je naša strana pre spoločnosť užitočná a hlavne bytostne potrebná," myslí si Bugár, ktorý vyzdvihol, že sa strana zachovala zodpovedne, aj keď to nebolo populárne.

Uznáva, že zmena je nevyhnutná a spoločnosť sa posúva vpred. "Preto sme tu my, aby boli nastávajúce zmeny čo najprínosnejšie pre všetkých, ktorí žijú na Slovensku," konštatoval.

Osobnostné výmeny

Strana si tento týždeň mierne prešla aj výmenou osobností. Kým minister životného prostredia László Sólymos sa vzdal postu podpredsedu, z klubu odišiel poslanec Martin Fedor, čím vládna koalícia definitívne stratila oficiálnu väčšinu v parlamente. O odchod zo strany tiež požiadal bývalý europoslanec a exminister životné ho prostredia József Nagy. To spôsobilo menšie zemetrasenie v strane, po ktorom nasledoval spomínaný snem. Sám Bugár totiž ešte na tlačovej konferencii po sneme hovoril, že v najbližších dňoch pravdepodobne odíde aj Katarína Cséfalvayová.

Politológ hovorí o vzťahu, ktorý to celé kazí

K aktuálnej situácii, v ktorej sa Most-Híd nachádza sa vyjadril aj politológ Ján Baránek. "Pre Most je najhoršie to, že sú v rizikovom pásme – 4 až 6 percent. Tam je pre nich dosť veľká hrozba, že sa nemusia dostať do parlamentu a mali by s tým niečo robiť. Je však nebezpečné, že spomínané 4 percentá sa stávajú trendom," povedal na úvod pre Topky Baránek.

Ten zároveň nevidí pre bugárovcov inú cestu, ako spojenie s SMK. Je tu však podľa neho element, ktorý to znemožňuje. "Dôležité vzťahy sú s SMK. Ostatné strany sú marginálne. Nejde ani tak o problém vo vzťahu Most-SMK, ale Bugár-Orbán (maďarský premiér pozn. red). Nepredpokladám, že ten vzťah by sa mal v najbližších týždňoch nejak zmeniť. Podľa mojich informácií je Béla Bugár pre Viktora Orbána dosť neprijateľný, ale platí to aj naopak. Pokiaľ sa toto nevyrieši, tak nejakú bližšiu spoluprácu s SMK si neviem predstaviť," tvrdí politológ.

To, čo Mostu nehrá do karát je podľa Baránka deformácia demografickej krivky. "Ďalšia dôležitá vec je, že maďarských voličov nepribúda, skôr naopak. Počet Maďarov na Slovensku podľa posledného sčítania ľudu klesol o 2 percentá v porovnaní s predchádzajúcou štatistikou. Keď sa toto všetko sčíta, tak sa dajú zisťovať limity toho, kam až môžu tieto strany zájsť. Počet zmysluplných maďarských strán na Slovensku je jedna," myslí si Baránek.

Odchod Sólymosa ako priestor pre novú tvár

Baránek vidí za odchodom Sólymosa z miesta podpredsedu dve verzie. "Oficiálne zdôvodnenie bolo, že chce dať priestor mladším. To neoficiálne je zrejme snaha o novú tvár v strane. Problém však nie je s podpredsedami, zásadný problém je vo vzťahu Bugár-Orbán, ktorý som už zmienil," vracia sa k pôvodnej myšlienke Baránek.

"Jediné možné riešenie toho, aby malo naisto maďarské etnikum zastúpenie v slovenskom parlamente je totiž jedna strana – inak povedané, spojenie SMK a Mostu-Híd. Ostatné úvahy sú pre nich jalové. Budú hľadať iné cesty, ale realita je však iná. Dobre vedia, že ak sa chcú dostať do parlamentu, musia sa spojiť. Niekedy je dôležité sa odraziť od dna, čo by ale znamenalo, že v parlamentných voľbách by sa ani SMK ani Most nedostali nad 5 percent," pomenoval možnú hrozbu pre Most Baránek.