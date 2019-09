Fico sa pustil do rozhodnutia Najvyššieho súdu! VIDEO Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ

BRATISLAVA - Milan Mazurek z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) povedal len to, čo si myslí takmer celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Vo videu zverejnenom na Facebooku to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov.

Prišiel aj o poslanecký mandát. „Ak má byť rozsudok najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať," povedal.

Podľa Fica ide o mediálny rozsudok

„To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v rómskych osadách, ako to bolo v Moldave nad Bodvou? To sa mám báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?" pýta sa predseda Smeru vo videu. Fico tvrdí, že rozhodnutie súdu rešpektuje, ale zaraďuje ho do kategórie mediálnych. „Pánovi predsedovi Marianovi Kotlebovi môžeme závidieť. Preferencie strany budú rásť," uviedol Fico s tým, že niektoré médiá mu naháňajú percentá.

Fico od súdov očakáva, že „sa budú rovnako aktívne zaoberať výrokmi Michala Trubana (lídra Progresívneho Slovenska, pozn.) o drogách pred mladými ľuďmi alebo vážnym podozrením, že s drogami obchodoval. "Potom budem pozerať na rozhodnutie súdu k Milanovi Mazurekovi úplne inak," uzavrel.

Reakcia opozície na seba nenechala dlho čakať. Poslanec Ondrej Dostál zo SaS na sociálnej sieti napísal, že Fico si myslí o Rómoch to isté čo Mazurek. "Pretváranie hrádze proti extrémizmu na pakt s fašistami musí byť už naozaj v pokročilom štádiu, keď sa k nemu priznáva takto verejne," napísal v statuse.

Najskôr ho odsúdil Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v apríli 2018 uznal poslanca Milana Mazureka vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbu pleti a etnickej skupine a uložil mu trest 5 000 eur. Poslanec podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov. Mazurek vtedy napríklad povedal: „Stopäťdesiat miliónov eur sa použije iba na domy pre ľudí z týchto cigánskych komunít, z cigánskych osád. To znamená ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém."

Milan Mazurek na súde s advokátom Tomášom Rosinom (vľavo) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu poslanca a zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur. Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom je šesť mesiacov väzenia. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné. Podľa právneho poriadku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec parlamentu odsúdený za úmyselný trestný čin, prichádza poslanec o svoj mandát. Mazurek už tiež nie je vedený ani na stránke Národnej rady SR a nefiguruje ani vo výboroch, ktorých bol členom.