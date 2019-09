FOTO Prvý krok Jankovskej po návrate z dovolenky! Prehovorí o opičke, Pellegrini žiada vysvetlenie

BRATISLAVA - Meno Moniky Jankovskej sa pred pár dňami objavilo v jednej z Kočnerových komunikácií. Oslovoval ju tam ako opičku. NAKA následne na to zhabala telefón jej a niekoľkým ďalším sudcom. Podľa premiéra Pellegriniho sa musia všetky podozrenia vyvrátiť a vysvetliť. Uviedol, že by mala zvážiť, či situácia pomáha jej a strane Smer. V piatok bude Pellegriniho vláda čeliť odvolávaniu. Jankovský si pred pár hodinami zmazala aj svoj profil na Facebooku, na ktorom sa ku komunikácii vyjadrila.

Monika Jankovská avizovala brífing o 14:00.

Monika Jankovská sa po medializovanej komunikácii k prípadu nevyjadrovala. Jedinou reakciou bola status na jej účte na sociálnej sieti s názvom Monika Jankovská - Brániť sa oplatí.

Zdroj: Facebook

Ten si však pred pár hodinami celý zrušila.

Zdroj: Facebook

Okrem toho reagovala len prostredníctvom hovorkyne rezortu spravodlivosti Zuzany Drobovej. Pre Topky vtedy uviedla, že Kočnera a ani Zsuzsovú nepozná. „Nikdy som sa s nimi nestretla a ani som nebola sprostredkovane ani priamo v žiadnej komunikácii s týmito osobami. Absolútne odmietam akúkoľvek spojitosť s týmito osobami,“ píše sa vo vyhlásení štátnej tajomníčky. Odvtedy nereaguje, keďže bola na dovolenke, v pondelok do práce nenastúpila kvôli chorobe. Dnes ohlásila na 14-tu brífing v budove rezortu spravodlivosti.

Podozrenia okolo Jankovskej treba vysvetliť a vyvrátiť

Premiér Peter Pellegrini to povedal po tom, čo sa v utorok stretol s predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou, s tým, že treba realizovať kroky na dôveru ľudí v justíciu na Slovensku. Dôvodom stretnutia bolo aktuálne dianie v justícii. Potvrdil, že platí jeho doterajšie stanovisko, že bude konať, pokiaľ sa podozrenia potvrdia.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

V pondelok hovoril na túto tému s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom. Premiér tvrdí, že pozorne vníma medializované výroky oboch justičných predstaviteľov, že je potrebné dôkladne preveriť podozrenia, ktoré vyvolal zásah polície voči viacerým sudcom i štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

„Všetky tieto podozrenia je potrebné vysvetliť, vyvrátiť a vykonať všetky kroky na dôveru ľudí v slovenskú justíciu. Súdnictvo musí odolávať akémukoľvek ovplyvňovaniu a rozhodovať nestranne a v duchu spravodlivosti,“ vyhlásil Pellegrini. V prípade Jankovskej zopakoval slová, „či neustále sa predlžujúca situácia okolo jej osoby pomáha jej aj strane, ktorá ju do funkcie nominovala“. Premiér deklaruje pripravenosť pokračovať v stretnutiach s relevantnými štátnymi orgánmi, ktoré môžu prispieť k čo najrýchlejšiemu objasneniu celého prípadu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Premiér po stretnutiach s Praženkovou a Gálom deklaroval, že platí jeho doterajšie stanovisko. Ak má byť vyvodená konkrétna zodpovednosť voči Jankovskej bez konkrétnejších informácií, musí sa tak nateraz podľa neho stať na základe jej osobného rozhodnutia. Zopakoval, že v prípade, že bude disponovať konkrétnejšími informáciami, ktoré postačujú na vyvodenie politickej zodpovednosti, bude konať bezodkladne, ako sľúbil.

Pellegrini a Gál by mali konečne ukázať svoju silu

Strana Sloboda a Solidarita opätovne vyzýva Pellegriniho a Gála, aby ukázali váhu svojho slova a odvolali štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. „Peter Pellegrini by mal konečne ukázať, že nie je len bábkou v rukách Roberta Fica a konečne konať v prospech spravodlivosti Slovenska. Gábor Gál by tiež nemal len akože apelovať na Moniku Jankosvkú, aby odišla sama, ale naopak, mal by vyvinúť maximálne úsilie, aby táto skompromitovaná osoba nepošpiňovala jeho ministerstvo,“ uviedol predseda strany Richard Sulík.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Najlepším riešením by však podľa liberálov bolo, keby Monika Jankovská sama nazbierala aspoň hŕstku svedomia a z postu štátnej tajomníčky by odišla sama. „Jej neustála prítomnosť na ministerstve je skutočným obrazom spravodlivosti na Slovensku, keď ‚naši ľudia‘ majú pocit, že sú tí nedotknuteľní. Slovensko naopak potrebuje ľudí na kľúčových miestach, ktorí aj svojou minulosťou dokazujú skutočný záujem o očistu spoločnosti,“ uzavrel poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Mimoriadna schôdza na vyslovenie nedôvery

Hnutie OĽaNO dnes usporadúva verejné zhromaždenie s názvom „Pomôžme Jankovskej správne sa rozhodnúť“ hodinu pred začiatkom jej tlačovky. Následne po nej budú na jej vyhlásenie reagovať. Igor Matovič minulý týždeň usporiadal niekoľkodňový protest pred budovou ministerstva spravodlivosti kvôli tomu, že ju Pellegrini neodvolal. Spoločne s Gálom tvrdia, že ak sa podozrenia potvrdia, budú konať. Gál však neskôr takisto vyzval Jankovskú na rezignáciu.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

V reakcii na to OĽaNO vyzbieralo podpisy na mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa pokúsia vysloviť nedôvery vláde Petra Pellegriniho. Schôdza sa bude konať tento piatok. Jankovská podala na Igora Matoviča trestné oznámenie za ohováranie. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR v utorok neodsúhlasil návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery premiérovi Petrovi Pellegrinimu.

Úradnícka vláda?

Ak by na nadchádzajúcej mimoriadnej schôdzi parlamentu padla vláda, prezidentka SR Zuzana Čaputová by zvažovala aj vymenovanie dočasného úradníckeho kabinetu. Uviedla to v pondelkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo. „Zvažovala by som všetky ústavné možnosti. Jednou z nich je naozaj vymenovanie dočasnej úradníckej vlády. Veľmi by záležalo od viacerých faktorov,“ povedala Čaputová v Rádiu Expres.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Čaputová sa tiež dotkla medializovaných informácií o údajnej komunikácii obvineného Mariana Kočnera s viacerými osobami, medzi nimi aj s Jankovskou. „To, o čom sa tu bavíme, tie zverejňované správy z komunikácie medzi pánom Marianom K. a predstaviteľmi justície, alebo spravodlivosti a ďalších orgánov, to je veľký problém. My sme stále z hľadiska dôveryhodnosti, ako Slovenská republika na chvoste Európskej únie. Naši ľudia nedôverujú justičným orgánom v extrémnej miere,“ skonštatovala hlava štátu.

Opička Jankovská

NAKA vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Kočnerom prostredníctvom aplikácie Threema. Jankovská komunikáciu poprela a tvrdí, že sa s ním nestretla. Následne odcestovala na plánovanú dovolenku a zatiaľ nereagovala na to, či odíde zo svojho postu dobrovoľne.

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné a takisto ju vyzvala na odstúpenie. Minister spravodlivosti po potvrdení väzieb na Kočnera podá návrh na odvolanie Jankovskej. Minister spravodlivosti Gábor Gál uviedol, že v prípade potvrdenia neoficiálnych informácií orgánmi činnými v trestnom konaní, podá okamžitý návrh na odvolanie štátnej tajomníčky. V prípade, ak by strana Smer, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gábor Gál demisiu. Pellegrini v pondelok 26. augusta odmietol hysterické výkriky, že vláda niekoho kryje alebo že vláda nekoná.