MIMORIADNY ONLINE Najväčšie oslavy SNP v dejinách Slovenska: Začala veľkolepá vojenská prehliadka

- Každoročne sa na mnohých miestach Slovenka konajú pietne spomienky na SNP, hlavnú časť osláv organizujú v Banskej Bystrici, tento rok pôjde o najväčšie oslavy SNP v dejinách Slovenska

- program sa začína o 10-tej ráno preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR

- celý prejav prezidentky Zuzany Čaputovej

- celý prejav predsedu parlamentu Andreja Danka

- celý prejav premiéra Petra Pellegriniho

- o 15-tej nasleduje slávnostná vojenská prehliadka

NAŽIVO Slávnostná vojenská prehliadka

VIDEO Oficiálny ceremoniál osláv SNP a príhovory

VIDEO Kladenie vencov k pamätníku SNP

15:48 Systém S-300.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

15:39 Nasledovala prehliadka vojenských lietadiel a stíhačiek, z ktorých vynikali najmä tie typu MIG 29.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

15:22 Prechádzajú aj vojaci, ktorí reprezentujú jednotku 1. československej armády.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

15:19 Slávnostná vojenská prehliadka sa začala. Vedie ju zástupca náčelníka generálneho štábu.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

15:16 „Sláva vlasti, vojaci!“ pozdravila vojakova prezidentka. Zaznela slovenská hymna.

15:14 Vojaci vítajú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

14:56 Slávnostná vojenská prehliadka sa pomaly začína.

14:10 Hodinu pred slávnostnou vojenskou prehliadkov prebiehajú posledné prípravy. Pri zábradlí sa zbiehajú stovky ľudí, aby mali na prehliadku dobrý výhľad.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

14:07 Generálporučíka vo výslužbe a niekdajšieho najvyššie postaveného Slováka v NATO Pavla Macka nepustili na oslavy SNP v Banskej Bystrici. Napísal to na Facebooku. Macko je kritik súčasného vedenia ministerstva obrany a je členom strany Spolu. „Síce ma dnu nepustili, ale aj tak som rád, že som tu!“ napísal.

Zdroj: Facebook/Pavel Macko

13:40 Hlásime sa k odkazu SNP a antifašistickej tradícii, povedal Vallo a na palác vyvesil antifašistickú vlajku

Antifašistickú zástavu vyvesilo mesto Bratislava z Primaciálneho paláca. Informoval o tom primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti. Urobili tak v súvislosti so 75. výročím SNP. „Hlásime sa k odkazu SNP a antifašistickej tradícii Slovenska,“ napísal Vallo. Hovorca Bratislavy Peter Bubla doplnil, že vlajka ostane vyvesená počas štvrtka ako odkaz na SNP.

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo

13:17 Vážme si slobodu, vyhlásil na oslavách SNP predseda českého Senátu Jaroslav Kubera. Česká republika dáva podľa jeho slov svojou účasťou na oslavách 75. výročia signál, aký hlboký význam pre ňu má SNP. „Sme tu, aby sme si uctili tých, ktorí v SNP položili život, ktorí zdvihli hlavu a rozhodli sa bojovať za slobodu, aby sme si uctili udalosť, ktorá má pre Slovensko mimoriadny význam," povedal Kubera.

12:47 Delegácie a hostia osláv SNP sa presúvajú do hotela Lux. Cestou sa zdravia s ľuďmi a fotia sa s nimi.

12:35 Prvá časť programu v Banskej Bystrici sa končí modlitbou.

12:29 Oficiálny ceremoniál osláv SNP sa pomaly končí, program pokračuje v ďalšej časti. O 15-tej nasleduje slávnostná vojenská prehliadka.

12:21 Minister obrany Peter Gajdoš odovzdáva pamätné medaily.

12:15 Čaputová sa rozhodla povýšiť dvoch účastníkov SNP.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

12:02 Nasleduje príhovor premiéra Petra Pellegriniho. „Nebola to žiadna počítačová hra, ale skutočný zápas o život.“

11:53 S príhovorom vystúpil Igor Čombor.

11:48 Ruský zástupca prečítal aj pozdrav od ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý ďakuje Slovákom, že si uctievajú sovietskych vojakov.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

11:46 Na pódiu je zástupca federálneho zhromaždenia z Ruska, ktorý označil SNP za svetlú udalosť v druhej svetovej vojne.

11:40 S krátkym príhovorom vystúpil aj šéf českého senátu Jaroslav Kubera (ODS) a návštevníkov pozdravil po slovensky.

11:28 Danko vymenoval dve formy extrémizmu - na jednu úroveň dal liberalizmus a fašizmus. Ruskú delegáciu označil za svojich priateľov.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

11:23 S príhovorom vystúpi predseda parlamentu Andrej Danko. V príhovore uviedol, že ho mrzí, že máme dnes v politike ľudí, ktorí prekrúcajú históriu. Narážal na stranu Mariana Kotlebu ĽSNS.

11:22 „Bez povstania by sme boli porazení a masovo pokorení. Bojovali sme v skutočnej vojne,“ povedala. Podľa Čaputovej bolo SNP výnimočné tým, že sa zapojili všetci bez ohľadu na svoj svetonázor. „V hlbokej úcte sa pred vami skláňam,“ prihovorila sa prezidentka účastníkom povstania. Čaputová vyzdvihla, že sme sa priklonili na protifašistickú stranu.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

11:19 „Pravda je taká, že ste sa zaslúžili o vlasť mierou najvyššou, aj keď to nie je v zákone,“ povedala Čaputová. Začiatok príhovoru narušil piskot.

11:15 S príhovorom vystúpi prezidentka SR Zuzana Čaputová.

11:09 Úvodné slovo dostal riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, ktorý všetkých privítal. Osobitne vítal účastníkov SNP a protifašistického odboja. „Vám patrí naša vďaka.“ Postupne vítal troch najvyšších ústavných činiteľov a ich delegácie.

11:03 Začal sa oficiálny ceremoniál osláv SNP, po úvodnej piesni a vztyčovaní vlajky bola minúta ticha.

10:57 Hostia sa postupne usádzajú pred pódiom. O pár minút zaznie slovenská hymna.

10:48 Predseda vlády SR Peter Pellegrini privítal svojho náprotivka z Českej republiky premiéra Andreja Babiša, s ktorým si plánuje pozrieť jedno z lákadiel osláv - obrnené vozidlo novej generácie Gerlach.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

10:36 Pred kladením vencov sa konal prelet troch stíhacích lietadiel MiG-29 Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

10:30 Na oslavy SNP prišli delegácie z celého sveta.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

10:13 Pri pamätníku stoja bývalí prezidenti SR - Ivan Gašparovič, Rudolf Schuster a Andrej Kiska. Po nich nasleduje minister obrany Peter Gajdoš.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

10:12 K pamätníku pristupujú postupne viaceré známe osobnosti i zahraničné delegácie.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

10:05 Kladenia vencov sa zúčastnil aj český premiér Andrej Babiš a predseda Poslaneckej snemovne ČR Radek Vondráček.

10:03 Postupne si pamiatku uctila prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Andrej Danko, premiér Peter Pellegrini, členovia vlády a ministri.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

10:02 Kladenie vencov pri pamätníku SNP. Oslavy sa oficiálne začali.

10:01 Podľa našich informácií by sa mal na oslavách zúčastniť aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

10:00 Návštevníci osláv budú môcť po prvý raz vidieť najnovšiu verziu obrneného vozidla Zetor Gerlach 4x4. Vystavia ho v rámci sprievodného programu štvrtkových osláv. Ako informoval za vystavovateľa Tomáš Kurtanský, návštevníci uvidia vozidlo v jeho bojovej verzii s vežou pre diaľkovo ovládanú guľometnú paľbu.

9:55 O malú chvíli sa oficiálne začnú oslavy SNP v Banskej Bystrici. Pozrite si program.

Zdroj: muzeumsnp.sk

9:50 Včera v predvečer osláv v Banskej Bystrici odštartovali rekonštrukciu Štadióna SNP. Po 60-ich rokoch od začiatku užívania atletického štadióna na Štiavničkách predseda parlamentu Andrej Danko, premiér Peter Pellegrini a minister obrany Peter Gajdoš poklepaním základného kameňa odštartovali jeho komplexnú rekonštrukciu.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Tohtoročné oslavy SNP majú byť najväčšími oslavami v histórii Slovenska. Miesto sa nezmenilo a ako každý rok, aj tento sa budú konať v Banskej Bystrici. Nastala však jedna zmena. Podujatie už organizačne nezastrešuje Múzeum SNP, ale súkromná firma, ktorú vybralo ministerstvo kultúry. Na oslavách vystúpia s príhovorom traja najvyšší činitelia. Okrem toho budú návštevníci svedkami preletu leteckej techniky, vystúpení umelcov i veľkolepej slávnostnej vojenskej prehliadky.

Slávnostná vojenská prehliadka

Uloženie pozostatkov neznámeho vojaka do pietnej siene Pamätníka SNP, jazda dobovej cyklistickej eskadróny, predaj tretej edície Euro Souvenir bankovky v nominálnej sume nula eur či slávnostný koncert v Štátnej opere Banská Bystrica predstavujú sprievodný program v rámci celoštátnych osláv 75. výročia SNP, centrálne oslavy ktorého sa uskutočnia v Banskej Bystrici v dňoch 28. až 29. augusta. Súčasťou 75. výročia SNP bude aj slávnostná vojenská prehliadka.

Zdroj: TASR - Branislav Račko

Prípravy na vojenskú prehliadku sa konali v Centre výcviku Lešť. „Ozbrojené sily SR realizujú v týchto dňoch záverečnú fázu prípravy na vojenskú prehliadku. V Centre výcviku Lešť zlaďujeme pochodujúce celky do jednej veľkej zostavy a na letisku Taktického krídla Sliač sa pripravujú vojaci s technikou tak, aby do seba všetko zapadlo,“ uviedol veliteľ vojenskej prehliadky, generálmajor Miroslav Lorinc.

Stovky vojakov a viac ako 200 kusov techniky

V Lešti sa nachádza viac ako 1700 profesionálnych vojakov, vrátane tých, ktorí prípravu zabezpečujú. Ubytovaní sú v štyroch poľných táboroch. Na slávnostnej vojenskej prehliadke budú mať zastúpenie pozemné aj vzdušné sily, príslušníci síl pre špeciálne operácie, Vojenskej polície aj akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Zdroj: TASR - Branislav Račko

Celkovo bude na prehliadke viac ako 200 kusov techniky, vrátane 15 kusov leteckej techniky. Súčasťou budú aj vojenské výsadky príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny a tiež Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Ozbrojené sily predstavia na prehliadke verejnosti svoje spôsobilosti a potvrdia pripravenosť garantovať bezpečnosť občanom SR. Zároveň si uctia pamiatku predkov, ktorí sa so zbraňami v rukách postavili fašizmu. Príprava na slávnostnú vojenskú prehliadku vyvrcholila generálnym nácvikom 27. augusta v nočných hodinách.

Z osláv SNP môžete naspäť cestovať vlakom zadarmo

Ľudia, ktorí budú cestovať vlakom na celoštátne oslavy Slovenského národného povstania (SNP) do Banskej Bystrice, budú mať cestu naspäť zadarmo. „So Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) budú cestujúci platiť len za cestu do Banskej Bystrice, naspäť budú cestovať vlakom bezplatne,“ informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Ako pripomína ZSSK, cestujúci si musia v stredu alebo vo štvrtok kúpiť celý jednosmerný lístok do stanice Banská Bystrica alebo Banská Bystrica mesto.

Zdroj: TASR

Pri pokladnici musí záujemca oznámiť, že chce využiť ponuku "vlakom na SNP". „V pokladnici Múzea SNP, prípadne na železničnej stanici Banská Bystrica mesto, si následne cestujúci nechá cestovný doklad opečiatkovať organizátorom a takto označený lístok môže do soboty (30. 8.) do 24.00 h použiť na spiatočnú cestu. Ponuka platí do 2. triedy vo všetkých vlakoch ZSSK okrem vlakov InterCity,“ uviedol Kováč.

Polícia očakáva tisícky návštevníkov

Na oslavách 75. výročia SNP očakáva polícia tisícky návštevníkov. Všetkých upozorňuje na to, aby si nebrali so sebou žiadne ostré a kovové predmety či zbrane. Pri vstupných bránach budú totiž kontroly a môže sa stať, že im nebude umožnený vstup do sektorov, kde sa konajú oslavy. Informovala o tom banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

„V čase príprav a počas celého konania sa osláv budú stovky policajtov dohliadať na pokojný priebeh zabezpečovaním ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, taktiež počas slávnostnej vojenskej prehliadky,“ pripomenula Kováčiková. Polícia bude riadiť a usmerňovať premávku na hlavných príjazdových cestách a bude dohliadať na verejný poriadok priamo v meste. „Obraciame sa na všetkých občanov, aby rešpektovali pokyny polície a prispeli tak k hladkému a bezproblémovému priebehu osláv tohto významného podujatia,“ dodala hovorkyňa.

Dávajte si pozor na osobné veci

Polícia tiež upozorňuje na to, že občania by mali byť ostražití a mali by si dávať pozor na svoje osobné veci. V zaparkovaných autách by nemali nechávať žiadne cennosti a vždy sa treba presvedčiť, či je vozidlo riadne uzamknuté a okná sú zavreté. Rodičia by nemali pustiť svoje ratolesti z dohľadu ani na chvíľu, pretože v dave ľudí sa môžu veľmi ľahko stratiť.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

„Akékoľvek informácie o možnom narušení osláv je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na známe telefónne číslo 158. Taktiež v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku je nutné kontaktovať linky tiesňového volania – 112, 158, 155, 150,“ konštatovala Kováčiková

Slovenské národné povstanie

Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala všeobecná situácia, ktorá si vyžiadala vznik protihitlerovskej koalície. Jej predstavitelia v bývalej Československej republike (ČSR) prijali program obnovenia republiky. Podpísaná bola dohoda o vytvorení Československej armády vo Francúzsku (október 1939), vznikla Československá jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii (júl 1940) a v Londýne sa ustanovila československá exilová vláda na čele s Edvardom Benešom. V júli 1941 ju oficiálne uznali Veľká Británia, ZSSR a USA.

Zdroj: TASR/Archív

Vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) v decembri 1943 s jej programom sformulovaným pod názvom Vianočná dohoda predpokladalo obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov. Ako svoj prvoradý cieľ si vytýčila jednotný boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území Slovenska.

Začnite s vysťahovaním!

Vypuknutie SNP urýchlil fakt, že 29. augusta 1944 nemecké okupačné vojská prekročili slovenské hranice. Po 15. hodine vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. V rozhlasovom prejave minister obrany SR (1939 - 1945) generál Ferdinand Čatloš oznámil preniknutie nemeckých vojsk na Slovensko.

Zdroj: SITA

Pri Žiline sa začali prvé boje, keď sa vojaci žilinskej posádky postavili na odpor. Na základe správ o potýčkach príslušníkov žilinskej posádky s prichádzajúcimi nemeckými jednotkami vyslal podplukovník generálneho štábu Ján Golian 29. augusta 1944 krátko po ôsmej hodine večer heslo: „Začnite s vysťahovaním!“. To bol signál na začiatok Slovenského národného povstania.

Predčasné Povstanie

Keďže Povstanie vypuklo predčasne, nemali predstavitelia odboja zjednotenú prípravu na konečné ozbrojené vystúpenie. Partizánski velitelia už pred Povstaním realizovali jednotlivé ozbrojené útoky v stupňujúcom sa počte, čím sa predčasne dostávali do stretov s fašistami. Medzi príslušníkmi antifašistického hnutia často chýbala výraznejšia symbióza, ktorá by zabezpečila lepšiu organizáciu SNP. Katastrofálne dopadli z dôvodu zlyhania ich najvyššieho velenia dve východoslovenské divízie. Nemci ich do konca augusta stačili odzbrojiť, rozohnať a len časť vojakov sa dostala k povstalcom.

Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Povstanie v krátkom čase rozšírilo na viac ako 30 vtedajších okresov s rozlohou približne 20-tisíc štvorcových kilometrov a s približne 1,7 milióna obyvateľmi. Siahalo na východe po Levoču, Spišskú Novú Ves a Dobšinú, na západe po Žilinu, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Na severe a na juhu sa povstalecké územie dotýkalo až štátnych hraníc. SNR prijala 1. septembra 1944 deklaráciu o prevzatí moci na povstaleckom území, na ktorom sa obnovilo demokratické Československo. Hlavnú časť tohto oslobodeného územia tvorilo najmä stredné Slovensko a jeho sídlom bola Banská Bystrica.