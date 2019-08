BRATISLAVA – Do roka a do dňa v novej funkcii. Bývalý prezident finančnej správy František Imrecze presne rok od svojej rezignácie obsadí novú lukratívnu pozíciu. Podľa informácií Glob.sk sa bývalý šéf daňovákov úspešne uchádzal o vysoký post v Európskej organizácii daňových správ IOTA. Do funkcie má nastúpiť 1. októbra tohto roka a to na obdobie troch rokov.