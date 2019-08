VIDEO Fico hovorí o džiháde: Vyzývam Pellegriniho, Sakovú, Lučanského a Čižnára, aby urobili poriadok!

VIDEO Tlačová konferencia Roberta Fica

"Smer-SD je strana, ktorej predsedom som už 20 rokov a 4-krát som vyhral voľby a trikrát zostavil vládu," začína Fico tlačovú konferenciu. Fico hovorí, že strana dosiahla úspech aj bez asistencie médií. "Dali sme Slovensku znak sociálneho štátu a prijali sme rad bezprecedentných opatrení," hovorí Fico. "Opozícia nie je schopná Smer-SD programovo poraziť," myslí si Fico a hovorí, že opozícia stabilným programom nedisponuje.

Vznik protismeráckeho džihádu

"Ako dobre vieme, boli tu rôzne pokusy na likvidáciu Smeru," predostrel Fico. "Z prezidenta Kisku sa stal daňový podvodník. Z lídra opozície sa stal drogový díler," povedal Fico zrejme na margo Michala Trubana. "Chceme, aby Smer bol úspešný aj piatykrát vo voľbách. Vzniká tu akýsi protismerácky džihád, ktorý zneužíva neoverenú sms komunikáciu obvineného Kočnera," hovorí Fico.

"Akonáhle ktokoľvek a čokoľvek povie na adresu Smeru, aj keď je to neoverené, samozrejme je to absolútna pravda. Prečo je napríklad komunikácia pána Lipšica s pani Zsuzsovou podvrh?" pýta sa Fico. "Na pripravované stretnutia zareagujem veľmi rýchlo. Absolútne som sa s Marianom Kočnerom nestretol tak, ako to popisuje Denník N," vyhlásil Fico.

"Vyzývam ministerku vnútra pani Sakovú a vyzývam ju k politickej zodpovednosti. Vyzývam Petra Pellegriniho, ktorý je po straníckej hierarchii môj podriadený a vyzývam policajného prezidenta Milana Lučanského, aby tu spravili poriadok. Očakávam od poslancov za Smer-SD, že zvolajú mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť," nechal sa počuť Robert Fico.

"Určite sa stalo, že som ho mohol stretnúť na nejakom plese alebo inej akcii. On človek, ktorý sa často ukazoval v spoločnosti," povedal Fico na margo možného stretnutia s Kočnerom v minulosti. "Ja som túto stranu založil a ja ju aj pochovám. Chcem nasledujúce voľby vyhrať," priznal šéf strany Smer.

Kaliňák spochybňuje pravosť správ

Exminister vnútra Robert Kaliňák popiera, že informácie, ktoré o ňom Marian K. písal Alene Zs., sa zakladajú na pravde. Pre denník Pravda tvrdí, že spolu nikdy netelefonovali. „Určite nie a keďže tá strana nebola zaregistrovaná, zjavne sa mi nedovolal ani on. Nemôžem za to, že niekto niekde o mne rozpráva, že ma videl, pozná a chodil so mnou na ryby, tomu asi človek nevie zabrániť. To, že niekto niečo takéto rozpráva, čo ste to nikdy nezažili, že niekto machruje pred nejakou babou, s tým ja nič neurobím. Ale fakty hovoria jasnou rečou. Platí, že jediný, s kým sa stretával aktívne, a sú o tom dôkazy, bola opozícia, proste pán Sulík," dodal pre Pravdu Robert Kaliňák.

Správy o hranolovi

Robert Fico zorganizoval poobede tlačovú konferenciu priamo v sídle strany na Súmračnej ulici v Bratislave. ​Kočner sa pri komunikácii so Zsuzsovou priznal aj k tomu, že sa obáva konca Ficovej vlády. "Bojím sa, že to Hranol neustojí,“ piše sa v jednom z prepisov týchto správ. Bolo to dva dni po vražde novinára Jána Kuciaka. Neskôr si mali písať aj o tom, ako Kočner zachraňoval Smeru riť.

Denník N a portál Aktuality.sk vo štvrtok informoval o prepisoch správ medzi Marianom K. a Alenou Zs. Obidvaja figurujú v prípade Kuciakovej vraždy. Z nich má vyplývať, že Alena Zs. si so šéfom parlamentu písala a pýtala sa ho na zákulisné informácie. Spomína sa v nich aj to, že mu mal Marian K. poslať podklady do televíznej diskusie, ktoré pripravoval Peter Tóth. Ten v prípade Kuciakovej vraždy vystupuje ako svedok. O tom, že sa Alena Zs. kontaktovala so šéfom parlamentu, mal vypovedať aj ďalší z obvinených Zoltán A.

Na úniky správ z Kočnerovho mobilu už reagoval premiér. "Nebudem komentovať čiastkové a neoverené informácie, ktoré cez médiá unikajú z vyšetrovacích spisov. Nechajme orgány činné v trestnom konaní robiť si svoju prácu. Všetci statoční policajti, prokurátori a sudcovia majú moju plnú podporu i podporu vlády Slovenskej republiky,“ tvrdí tlačový a informačný odbor Úradu vlády.