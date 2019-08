MIMORIADNA TLAČOVKA Bugár vyhlásil, že Kočner je zlo: Stretli sa vraj len na raňajkách

VIDEO Tlačová konferencia Bélu Bugára

Bugár otvoril tlačovku. "Pána Kočnera považuje za zlo. Nespájajte ma s ním. Nestretával som sa ním ako ostatní politickí lídri," hovorí Bugár a dodal, že poslednýkrát ho stretol na spomínanej dovolenke. Ako dôkazy uviedol výpisy z bankových účtov. "Musím povedať, že ma prekvapuje, že dnes sa považuje za pravdu to, čo človek z objednania vraždy a falšovania listín písal svojej volavke," vyhlásil Bugár.

"Tento človek už preukázateľne x-krát klamal, a tak je to aj v tomto prípade," povedal Bugár. Reagoval aj na margo troch stretnutí, ktoré vyplývajú z komunikácie. "Tridsať rokov ma verejnosť pozná. Tvrdeniam jedného pána napriek tomu veríte. Toto bola naša reálna konverzácia "Ako je na Slovensku? Bohužiaľ zle, asi sa budeme musieť sťahovať"," skonštatoval Bugár.

"Vy si myslíte, že môže rozhodovať človek, ktorý by na mňa "nahučal"? Tak by som ho kopol, že až...," uzavrel Bugár. "Je po vôli pánu Kočnerovi, že prebehla výmena ministrov, výmena vlády? Je to to, čo chcel? Lebo my sme práve to našim rozhodnutím zapričínili," argumentoval Bugár. "Keď vidím, čo všetko o mne hovoril, tak spochybňujem tie tvrdenia o mne. Nebol som tam navyše sám, bol som tam s manželkou (pozn. na raňajkách). Orgány činné v trestnom konaní musia zistiť a odhaliť čo je pravda a čo je výmysel," myslí si šéf Mostu-Híd.

Komunikácia o Bugárovi

Média dnes doslova zahltila ďalšia dávka správ z mobilnej aplikácie Threema, pomocou ktorej si Marian Kočner, ktorý je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka, písal s Alenou Zsuzsovou, ktorá sa na tejto vražde tiež podieľala po organizačnej stránke. Dnešné prepisy správ hovoria o tom, že Kočner sa so Zsuzsovou rozprávali aj o Bugárovi, s ktorým sa stretol na dovolenke na Maldivách.

Bugár už na sociálnej sieti avizoval tlačovú konferenciu. "O 12:15 na krátkom brífingu budem reagovať na dnes zverejnené informácie. Brífing bude naživo vysielať televízia TA3, zostrih brífingu nájdete neskôr aj tu na Facebooku," napísal šéf Mostu na sociálnej sieti.

Bugár najskôr tieto zistenia komentoval tak, že sa podľa neho mali iba pozdraviť. Dnešné správy ukazujú, že to mohol byť aj viac ako obyčajný pozdrav. „Dobré ránko. Tak sme s Bélom poraňajkovali a odfrčal na barikády…“, píše sa v jednej zo správ Kočnera Zsuzsovej z Threemy.

Kočner v komunikácii spomínal aj Luciu Žitňanskú, ktorá z Mostu už dávnejšie odišla. „Mumla ide do p..e. To je najväčší úspech. Tá k...a mi išla po krku. Žitňanská. Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ písal Kočner. Na Bugára sa už sype kritika z opozičných aj mimoparlamentných politických kruhov.