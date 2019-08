Dankova pýcha už stojí! VIDEO Pred parlamentom vztýčili 30-metrový stožiar

Pred niekoľkými týždňami predseda parlamentu Andrej Danko informoval, že pred budovou NR SR bude stáť 30-metrový stožiar so slovenskou vlajkou. Keď sa tak stane z budovy parlamentu aj z hradu zvesia štátne vlajky, stožiar je jednoduchší na starostlivosť. Projekt trval rok, stál necelých 60-tisíc a dnes nastal deň, kedy stožiar vztýčili.

Oficiálna ceremónia

„Oficiálne bude stožiar so štátnou vlajkou sprístupnený ceremóniou, ktorá bude 1. septembra na deň otvorených dverí NR SR o 12.00 h,“ uviedol vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan, ktorý považuje stožiar za symbol národnej hrdosti. Na výstavbu stožiara pred parlamentom vyzbierala Kancelária NR SR financie potrebné na všetky práce.

Štát tak výstavba a inštalácia stožiara so štátnou vlajkou nebude stáť nič. Konečná suma nákladov je podľa Guspana niečo vyše 58-tisíc eur bez DPH vrátane vlajky, výroby stožiara, osadenia a všetkých stavebných prác. Na stožiar dalo podľa Guspana príspevok viac ako sto prispievateľov a vyzbieralo sa okolo 60-tisíc eur.

Na stožiar prispel len Smer a SNS

Napríklad šéf NR SR Andrej Danko prispel na stožiar sumou 9000 eur a podobnú sumu venoval aj vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan. Poslanecký klub Smeru prispel na stavbu sumou 5000 eur, predseda strany Robert Fico dal osobný dar v hodnote tisíc eur.

Guspan doplnil, že po vyvesení štátnej vlajky na stožiar zvesia vlajky zo strechy Bratislavského hradu a parlamentu. Dodal, že okrem bezpečnosti je tiež technicky jednoduchšie starať sa o stožiar s vlajkou, pretože bude obsluhovaný zo zeme.

V najvyššej možnej výške

Andrej Danko povedal, že ešte pred výstavbou 30-metrového stožiaru kontaktovali všetky zodpovedné úrady, vrátane pamiatkárov. Tento proces trval rok, dodal. Stožiar bude v najvyššej možnej výške.

„Taká bola požiadavka. Podľa informácií čo mám, môže to byť 30 metrov. Na to som s úsmevom povedal, že pokiaľ viem, v Maďarsku to je 27. Keby stožiar mohol mať najviac technicky 20 metrov, mal by 20 metrov. Bude to dôstojné miesto na umiestnenie štátneho symbolu,“ vysvetlil s tým, že to môže byť dominanta, ktorá priláka ľudí.

Ak príde nový predseda parlamentu, môže podľa Danka stožiar demontovať. „K národnej rade pristupujem zodpovedne, starám sa o ňu ako o vlastný majetok,“ dodal.