Truban natočil VIDEOKLIP k drogovej kauze: Je to ale poriadny trapas

Michal Truban počas posledných týždňov prichádza do konfrontácie so svojou minulosťou, počas ktorej priznal, že mal skúsenosti s drogami. Okrem marihuany sa priznal aj k LSD. Zdá sa, že popol si síce sype na hlavu, no kreatívne. "Nielen moje úspechy, ale aj zlyhania ma urobili, kým som. S pokorou pracujem ďalej na tom, aby nová generácia priniesla zmenu a vymenili sme skorumpovaných starých politikov pri moci," píše začínajúci politik na sociálnej sieti.

Policajná kontrola

Truban v novom propagačnom videu stavil na dramatizáciu v podobe policajta, ktorý ho na ceste zastaví a pýta sa ho na to, prečo ho zastavil. "Ale áno, bolo to dávno a bolo to pred x rokmi. Bol to aj vtip a vôbec to nebolo tak, ako to niektorí vykresľujú, ale robil som aj chyby veď kto chyby nerobí?" pýta sa vo videu Truban policajného príslušníka, ktorý naňho nechápavo pozerá.

Policajt na tieto slová nechápavo odpovedá. "Prosím? Zadné svetlo vám nesvieti, vedúci," odpovedá policajt, pričom Trubana nechá pokračovať v jazde so slovami: "Nebuďte nervózni. Oni sú nervózni. Preto na vás vyťahujú tie špinavosti," povedal herec hrajúci policajta na margo Trubanovej kauzy z minulosti.

Zmiešané reakcie

Truban však na video čakal asi iné reakcie, než aké sa začali množiť v komentároch. Medzi tými diskutujúcimi, ktorí video chvália sa našli aj takí, ktorí si napríklad všimli technické nedokonalosti scénky. Okrem toho, že Truban za svoj prehrešok nezaplatil pokutu niektorým prekážali aj iné veci.

Zdroj: Facebook/Michal Truban

Jeden z komentárov napríklad kladie otázku o tom, že policajt nemohol z prednej strany vidieť nefunkčné zadné svetlo. Iní zas hodnotili celkovú hodnotovú stránku videa.