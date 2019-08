Veľký ROZHOVOR s Andrejom Kiskom: Remišovej som žiadny post neponúkol, Matovičov prístup ma mrzí

BRATISLAVA - Exprezident a zakladajúci člen strany Za ľudí Andrej Kiska v rozhovore uviedol, že si z doterajších nízkych preferencií nerobí veľkú hlavu. Podľa neho ešte nie je medzi ľuďmi známa a reálne čísla budú až o pár mesiacov. Veronike Remišovej post ministerky vnútra neponúkal a mrzí ho, ako jej prestup vzal líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Napriek jeho vyjadreniam si s ním vie predstaviť spoluprácu. Zopakoval, že so Smerom do koalície nikdy nepôjde. V dvom trestným oznámeniam, ktoré súvisia s jeho osobou, nové informácie zatiaľ nemá. Je však presvedčený, že sa potvrdí, že šlo len o pomstu Roberta Fica.

My sme sa stretli, keď ste boli prezidentom, momentálne pôsobíte už v aktívnej politike. Čo sa pre vás odvtedy zmenilo?

V prvom rade som veľmi rád, že úrad prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorú som vo voľbách podporoval, pokračuje v mojej práci a nastala kontinuita.

Po jej nástupe som sa vydal na novú cestu ako pomôcť našej krajine. Je to samozrejme iné. Nie je to o jednej osobe, ale o tíme. V strane Za ľudí sa stretla úžasná skupina osobností, za ktorými sú úspešné príbehy. Majú za sebou výsledky, v živote niečo dokázali a teraz je dôležité, aby to, čo dokázali vo svojom regióne a odbore, preniesli na celé Slovensko. Kľúčová zmena je teda v spôsobe práce, už to nie je práca jednotlivca, ale silne tímová práca s ľuďmi, na ktorých som nesmierne hrdí.

V porovnaní s prezidentským úradom, zatiaľ po tých mesiacoch, máte viac práce?

Určite je práce viac. Ako prezident som musel zaujať stanovisko k rôznym témam – od bezpečnosti nášho štátu, k zahraničnej politike a k jednotlivým odborným témam. Dnes je to ale iné. Ak chcete pomôcť zmeniť krajinu, nestačí stanovisko, musíte presne vedieť, čo chcete spraviť. Tu už sa vyžadujú konkrétne návrhy a konkrétne činy. Preto som dal dokopy tím odborníkov.

Pred pár dňami ste vyzbierali potrebný počet podpisov, ste oficiálne zaregistrovanou stranou, predpokladám, že pracujete na programe. Máte už hlavné priority, ktorým sa v rámci programu chcete venovať?

Priority sme predstavili dávnejšie. Keď sa pozriete na tím ľudí okolo mňa, myslím si, že keby som nepovedal ani slovo, každý vie, čomu sa budeme venovať. Bude to najmä boj proti korupcii, spravodlivosť, pomoc slabým, zdravotníctvo, školstvo, či životné prostredie. Ale silne sa zameriavame aj na regióny. Slovensko nie je len Bratislava. Slovensko je veľké a rozmanité a má množstvo regiónov, v ktorých sa nedarí.

V akom štádiu je momentálne tvorenie vášho programu?

My sme dodnes zapojili skoro sto expertov v šestnástich skupinách, ktorí pripravili k dnešnému dňu viac ako päťsto strán textu a návrhov. Každá skupina sa stretla niekoľkokrát a sú to tisícky poctivo odpracovaných hodín. Z toho vznikol materiál, ktorý treba zhmotniť do uceleného programu. To je teraz pred nami. Snem bude v druhej polovici septembra.

Vy ste mali v poslednom prieskume, ktorý vyšiel myslím v júni, niečo vyše piatich percent. Nečakali ste, že to bude na začiatok viac?

(smiech) Nie, určite nie. Aj dnes, keď sa spýtate na ulici, koľkí poznajú stranu Za ľudí, tých ľudí je ešte málo. Meno Andrej Kiska je niečo iné, ako názov strany, to mi bolo od začiatku jasné. Čaká nás ešte veľa poctivej práce, aby sa strana Za ľudí a všetci špičkoví odborníci so svojimi príbehmi dostali do povedomia ľudí. Myslím si, že reálne čísla budú niekedy na jeseň.

Robíte si aj interné prieskumy, aby ste vedeli, či vám preferencie stúpajú, alebo klesajú?

Práve sme jeden prieskum ukončili, čakáme na výsledky.

Úplne na začiatku sa hovorilo, že by ste sa mali stať súčasťou Progresívneho Slovenska alebo SPOLU. To sa nepotvrdilo. Neskôr, keď ste založili stranu, ste rokovali o trojkoalícii. V akom štádiu sú tieto rokovania teraz?

Bol som pri zrode koalície PS/SPOLU. Diskutovali sme o tom, ako a akým smerom Slovensko posunúť, a navrhol som im, aby sa spojili, že to všetkým pomôže. Vždy som hovoril, že do politiky potrebujeme dostať slušných a schopných ľudí, a obe strany boli pod 5 percent. Bál som sa, že ich hlasy prepadnú. Boli medzi nimi rôzne animozity, no napriek tomu som bol rád, že k tomuto spojeniu došlo. Ale paradoxne bol som aj pri zrode strany Progresívne Slovensko. Sedeli sme s Martinom Filkom a Ivom Štefunkom v Spišskej Teplici a hovorili sme o tom, aká nová strana by mala vzniknúť.

Späť k vašej otázke. Stále sme si veľmi blízki a sme aj priatelia, ktorí sa stretávajú neformálne a vedia sa porozprávať. V určitom momente som si však uvedomil, že ako človek s relatívne vysokou dôverou občanov našej krajiny mám určitú zodpovednosť. Všimol som si, že je časť ľudí, ktorí dôverujú mne, ale nechcú voliť PS a SPOLU, respektíve vôbec nevedia, koho by mali voliť. Kládol som si otázku, ako najlepšie môžem tejto krajine pomôcť. Do politiky som nevstupoval s finančnými záujmami, celý prezidentský plat som rozdával. Netúžil som po moci. A tak ako pred prezidentskými voľbami, tak aj teraz som si znova položil otázku čo je dobré pre naše Slovensko. Z diskusie z toho vyšlo, že bude najlepšie, ak založím vlastnú stranu. Získal som na svoju stranu ľudí, ktorí by do PS a SPOLU nevošli. Podarilo sa mi osloviť špičkových odborníkov a oslovujem aj ten typ voličov, ktorí by voliť nešli alebo by nevedeli koho voliť. Preto považujem tento krok za správny. Na jeseň sa rozhodne v akej forme budeme spolupracovať.

Takže možnosť trojkoalície zatiaľ ešte stále je.

Spolupráca musí byť. Stále opakujem, že ak chceme poraziť koalíciu Smer, SNS, ĽSNS a Harabina, ktorého vstup do politiky sa v dnešných dňoch potvrdzuje, ostatní sa musia spojiť. Či to je predvolebná, alebo povolebná spolupráca, to musí ukázať čas. Strana Za ľudí si musí splniť domácu úlohu, vytvoriť program, štruktúry, a potom si môžeme sadnúť za stôl s PS, SPOLU, KDH, OĽaNO a SaS a povedať si, čo urobíme, aby sme zo Slovenska spravili lepšiu krajinu.

Bolo niečo, na čom ste sa vyslovene nezhodli? Viem, že nechcete do stredu stavať napríklad registrované partnerstvá, no je to otázka, ktorá sa môže otvoriť. Predpokladám, že na to máte rozdielny názor, keďže vy ste konzervatívnejší než PS a SPOLU. Rozprávali ste sa aj o tom? Prípadne o iných témach.

Často uvádzam ako príklad moje manželstvo. My máme šťastné manželstvo a svoju manželku veľmi milujem. Napriek tomu existujú témy, na ktorých sa nezhodneme, no nie sú pre rodinu rozhodujúce, preto, ak chceme, aby to fungovalo, tak tieto témy zbytočne neotvárame. Prečo by sme otvárali niečo, čo nie je pre chod manželstva dôležité. Riešme to, čo je pre rodinu potrebné. Presne takto vedieme diskusie s PS a SPOLU, ale aj s Rišom Sulíkom. Presne takto je potrebné viesť diskusiu o skutočných problémoch v spoločnosti. V žiadnom prípade nesmieme dovoliť, aby nás veci, na ktoré máme iný názor a nie sú pre chod spoločnosti a bežného občana dôležité, rozdelili.

Keby ste ostali ako samostatný subjekt Za ľudí, nebojíte sa, že riskujete fakt, že sa nedostanete do parlamentu?

Mám veľkú pokoru pred prieskumami, no som presvedčený, že naša strana v parlamente bude a bude to silná strana. Zoberte si, že strana ešte ani neexistuje, ľudia nepoznajú našich ľudí a program a už má čísla, ktoré ju radia medzi parlamentné strany. Lepšie čísla ešte len prídu, chce to čas. Keď som kandidoval na prezidenta, tiež ma na začiatku nikto nepoznal. Všetko som si odpracoval a odpracujeme si to teraz s kolegami spolu v strane.

Ak to chápem dobre nielen z vašich vyjadrení, ale aj z vyjadrení kolegov PS/SPOLU... vnímate to tak, že je tam šanca, že dôjde k zmene a vytvoríte vládu. Preferencie na to reálne máte.

Som presvedčený, že k zmene dôjde, no pod jednou podmienkou. Lídri strán, ktorí majú v budúcnosti spolupracovať, nesmú na seba útočiť. Hneď ako medzi stranami SaS, OĽaNO, PS/SPOLU, Za ľudí, o ktorých hovoríme, že by mali tvoriť budúcu koaličnú vládu, dôjde k sporu a lídri sa uchýlia k útokom - vtedy ten scenár, nemusí platiť. Som presvedčený, že Fico, Kotleba a ďalší extrémisti tlieskajú jedovatým šípom, ktoré niektorí politici vysielajú. Ak si nedokážeme povedať, kto je náš partner a kto je náš súper a nedokážeme sa zjednotiť, vôbec k tomu nemusí dôjsť. Aj keď máme historickú príležitosť.

Ste však pripravený aj na možnosť, že sa stanete opozičným politikom? Že by ste sa z prezidenta stali v úvodzovkách povedané obyčajným poslancom?

Ak by mi nešlo o Slovensko, mohol som byť pokojne emeritný prezident s rentou a komentovať dianie z obývačky. Ale nechcem žiť v krajine, kde sa vraždia novinári, kde políciu ovládajú oligarchovia. Neúspechu som sa nikdy nebál, nielen ako politik, ale aj ako človek, som ich zažil množstvo. S tým človek musí počítať, nech vchádzate do akéhokoľvek projektu. Musíte počítať s tým, že to nevyjde. Ak by sa to stalo, strana Za ľudí by silnou a konštruktívnou opozíciou.

Keď ste spomínali útoky, tak z vašej strany boli zrejme najciteľnejšie útoky zo strany Igora Matoviča. On hovoril o tom, že ste mu doslova ukradli Veroniku Remišovú. Ako dlho ste sa reálne rozprávali s pani Remišovou o tom, že vstúpi do vašej strany.

Prvýkrát sme sa o spolupráci rozprávali v máji tohto roka. Celé Slovensko vedelo, že pani Remišová uvažuje o odchode z poslaneckého klubu OĽaNO. Ona totiž nikdy členkou strany nebola. Mali sme veľmi otvorený a dlhý rozhovor. Vzala si čas na rozmyslenie a potom mi povedala, že keď vystúpi koncom júna z klubu OĽaNO, príde k nám. Mrzí ma reakcia pána Matoviča, ale neprekvapuje. Nie vždy sa mi páči jeho štýl komunikácie, ale na druhej strane, som presvedčený, že to myslí s touto krajinou dobre. Žiaľ, niektoré jeho kroky môžu veľmi poškodiť opozícii a Smer nám tu bude ďalej veselo vládnuť.

Matovič spomínal aj to, že ste pani Remišovú zlákali na post ministerky vnútra. Je to pravda?

(smiech) Nie. Pravdaže nie. Bolo by zvláštne, keby niekto rozdeľoval posty a ešte ani nemal založenú stranu. Diskutovali sme o prioritách, kto bude mať čo na starosti. Z pohľadu boja proti korupcii a spravodlivosti sme ako strana postavili najsilnejší tím na Slovensku. Ak by sme sa mali zajtra spraviť poriadok v justícii a polícií sme pripravení. Mária Kolíková, Juraj Šeliga a Veronika Remišová presne vedia, čo a ako treba urobiť. Voláme ich silná trojka. Ak chceme vrátiť Slovensko ľuďom, práve reforma polície a justície bude zohrávať kľúčovú úlohu. Práve sme svedkami kauzy, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ukázalo sa, že Kočner a oligarcha a Ficov známy Bödör ovládali políciu, prokuratúru a mali ľudí aj na súdoch. Na Slovensku pre priateľov Smeru neplatila spravodlivosť, a naopak, ľudia, ktorí ohrozovali Smer boli terčom útokov štátnych orgánov.

Matovič spomínal tzv. „Penta plán“. Ja viem, že vy ste povedali, že so Smerom a s jeho odnožami do koalície nepôjdete. Čo vy na to hovoríte? Existuje tento plán?

(smiech) Povedal som to tisíckrát a poviem to znova. Nie, nie, nie. Ani so Smerom, ani s jeho klonmi, ani s nikým takým. Myslím, že celé Slovensko vie, aký je môj vzťah s predsedom strany Smer. Každý, kto sa venuje politike, vie, že je to absolútny blud a výmysel.

A neustúpili by ste ani vtedy, keby hrozila vláda, v ktorej by bola strana Mariana Kotlebu?

So Smerom nikdy.

Novým projektom je strana, ktorú pred pár dňami oznámil Vladimír Mečiar. Síce vravel, že v nej asi nebude, ale pomáhal ju zakladať. Čo na to hovoríte, že sa vracia na scénu?

Mečiar cíti vlastné ohrozenie. Vidí, že jeho verný priateľ Fico sa prepadáva a nastupuje nová generácia politikov. Z toho má strach. Vieme, že aj Harabin bol Mečiarov verný sluha, takže uvidíme, ako sa do toho súboja zapojí. So signálov, ktoré idú, je jeho kandidatúra za predsedu Najvyššieho súdu len predstieraná marketingová kampaň, aby šiel do politiky. Možno práve do Mečiarovej strany. Sám Harabin hovoril, že Mečiar bol historicky najlepší premiér. Riziko, že Fico vytvorí koalíciu s SNS, kotlebovcami a Harabinom s Mečiarom, je veľmi veľké.

Spomínali ste nové skutočnosti, ktoré vyšli najavo – ako je komunikácia medzi Kočnerom a Bödörom a ďalšie veci, ktoré sa za posledné dva roky objavili. Sám ste ešte za čias vášho „prezidentovania“ hovorili o mafiánskom štáte, za čo vás mnohí politici odsúdili. Béla Bugár hovoril, že on zažil mafiánsky štát a v 90. rokoch proti nemu bojoval. Aký je podľa vás rozdiel medzi mafiánskym štátom vtedy a dnes?

Nie ja, nie novinári, ale policajná správa hovorí, že Kočner spolu s Bödörom pripravovali diskreditáciu viacerých osôb, vrátane mňa, v prospech strany Smer. Obaja si písali o tom, ako ovládajú aj prokuratúru a sudcov. Takže ešte raz, aký prívlastok na základe esemesiek Kočnera z Bödörom dáme štátu, kde skupina oligarchov ovláda silové zložky štátu, lustrujú novinárov, jedného z nich zavraždia a oni sa smejú a rozhodujú o tom, koho zdiskreditujú, obvinia? Koho títo ľudia kryjú? Ako tento štát pomenujeme?

Keď som bol prezidentom, dostali sa ku mne informácie z rôznych zdrojov, z ktorých som bol zhrozený. Dnes, keď má tieto prepisy polícia a je to oficiálne na papieri, občania vidia, čo sa v našej krajine deje. Sami si vytvárajú názor, aký náš štát je a čo musíme spraviť.

Je podľa vás Slovensko mafiánsky štát?

Každý občan si vytvára vlastný názor. Ale opakujem. Pomery, ktoré u nás vznikli, ktoré opisuje komunikácia Kočnera s Bödörom jasne dokazujú, že polícia, prokuratúra aj sudcovia pracovali v ich prospech, a v prospech oligarchov a Smeru. Čítal som teraz veľa článkov, ktoré ma necitovali a opisovali náš štát presne tak, ako sa pýtate v otázke.

Vrátim sa k vašej strane. Keď sa k vám pripojil Juraj Šeliga, ozvali sa hlasy, že to vrhá negatívny tieň na iniciatívu Za slušné Slovensko, že je to politická organizácia. Čo na to hovoríte?

S Jurajom Šeligom sme viedli dlhé rozhovory pár mesiacov, než sa rozhodol vstúpiť do našej strany. Kládol som mu otázku, prečo chce ísť do politiky a či nie je jednoduchšie organizovať protesty. Úprimne mi povedal, že ak chce skutočne pomôcť zmeniť krajinu, je presvedčený o tom, že musí vstúpiť do exekutívy, pretože len v exekutíve sa dajú realizovať skutočné zmeny. Je to jeho rozhodnutie. Ja som v minulosti tiež nechcel byť politikom, ale moje skúsenosti z Dobrého Anjela, keď som videl, kde zlyháva štát, ma presvedčili o tom, že ak chcem skutočne pomôcť krajine, musím ísť do politiky. Keď mi to takto prerozprával Juraj ako svoju motiváciu, spomenul som si na svoje rozhodovanie. Som rád, že priloží ruku k dielu. Opakujem, ak chceme krajinu zmeniť, musíme dostať do politiky čo najviac slušných a a čestných ľudí.

Spomínali ste, že v druhej polovici septembra budete mať snem a bude sa riešiť aj otázka, kto bude líder. Zatiaľ ste to vy?

Budem kandidovať za predsedu.

Máte aj nejakého vyzývateľa?

Zatiaľ nie, ale budem rád, ak sa niekto ukáže.

Vy ste sa netajili tým, že ste pripravený byť premiérom. Zatiaľ, podľa všetkého, nevyzerá, že to tak bude. V rámci PS a SPOLU sa dohodli na mene Michala Trubana. Je to pre vás v nejakom bode rozhodujúca vec, kto bude premiér? Ak by došlo k zmene, ktorú chcete.

Ľudia vo voľbách rozhodnú, či si želajú zmenu a komu dajú dôveru. Byť premiérom je náročná úloha a chcieť to nestačí. Som presvedčený, že riadiť štát treba vedieť, vyžaduje si to skúsenosti, ale aj silný tím. Na Slovensku platí, že víťaz volieb bude zostavovať vládu, ak ľudia budú chcieť, aby to bol Truban, bude to ich voľba, ktorú budem rešpektovať.

Momentálne sa rieši tzv. Trubanova aféra s drogami. Krátko pred rozhovorom zverejnil aj video. Neviem, či ste ho videli.

Počul som o ňom, ale nemal som čas si ho pozrieť.

V úvode povedal, že zareagoval ako politik, ktorým nechce byť. Priznal sa k tomu, že párkrát užil marihuanu a vyskúšal LSD. Čo hovoríte na túto kauzu. Uškodí mu to? Je to jeho prvá kauza.

U nás za socializmu v Poprade sme našťastie o drogách nepočuli. Aspoň ja o tom neviem. V 90. roku som ale odišiel do Spojených štátov. Rok a pol som robil na benzínke. Bolo to niečo ako samoobsluha v dedine na Slovensku oproti ktorej bola škola. Chodievali ku nám 14 – 15 ročné decká. Často sme sa rozprávali. Viackrát som ich však neskôr videl nadrogovaných. Keď som zrazu tie decká, ktoré som poznal videl pod vplyvom drog, dostal som z drog doslova strach. Nie preto, že by boli tie deti agresívne, no videl som, že sa dostávajú na vratkú cestu. Od ľahkých drog je krátka cesta k tvrdým a závislosti, nasleduje zničenie života sebe aj svojmu okoliu. Preto som po návrate na Slovensko hovoril svojim deťom „prosím vás, nikdy neskúšajte drogy“. Nikdy neviete, čo to s vami môže spraviť.

Čo povedal pán Truban, je jeho osobná vec. Ja by som nikdy nič také mladým ľuďom nepovedal, naopak, hovoril by som: neskúšajte drogy, lebo vás to môžu dostať na cestu, ktorá vás môže priviesť do pekla.

Či že s tým nesúhlasíte. Budete sa o tom s ním rozprávať?

Musí sa s tým vyrovnať on aj jeho voliči.

Vy sa teraz profilujete ako alternatíva voči súčasnej vláde. Ste tou správnou alternatívou?

Ľudia vo voľbách rozhodnú. Dôležité je ukázať, že v strane Za ľudí sme pripravení prevziať zodpovednosť za našu krajinu a že nie sme strana o marketingových balónikoch. Sme tím odborníkov s hodnotami, ktorí niečo dokázali v mestách, obciach, v diplomacii, v boji proti korupcii, pri reformách súdnictva, mali odvahu na námestiach, rozumejú regionálnym problémom a majú chuť pomáhať.

Ak by nastala situácia, že súčasné koaličné strany nezostavia vládu a zvíťazí PS, ktoré je stabilne druhé, zdá sa, že by muselo pokope fungovať zhruba šesť subjektov. Viacerí politici hovoria, že v týchto stranách chýbajú skúsení politici a nevydrží to celé štyri roky. Vy si myslíte, že reálne štyri roky dokážete vydržať? Ak by ste hypoteticky zostavili vládu.

Je to o zodpovednosti. Každý, kto sa uchádza o moc, zodpovednosť a dôveru voličov, by si mal byť vedomý toho, že jedna vec je vládu zostaviť, no potom nastáva to ťažšie obdobie – obdobie vládnutia, kedy musíme dokázať, že naše sľuby vieme naplniť. Nechcem si predstaviť ten scenár, čo by nasledovalo potom, ak by sme dostali možnosť vládnuť a kvôli nejakým osobným ambíciám by sa to rozpadlo. Potom by skutočne na Slovensku extrémisti narástli do rozmerov, ktoré si nikto z nás neželá. Preto je dôležité, aby voliči volili osobnosti, ktoré poznajú, o ktorých sú presvedčení, že Slovensko a budúcu koalíciu dokážu spájať. Potrebujeme ľudí, ktorí dokážu otupiť hrany a vychádzať s každým jednotlivcom, ktorý túži pomôcť krajine a nebažia len po moci. Je dôležité, aby ľudia pochopili, že takíto ľudia musia byť na najvyšších miestach.

Okrem iného ste sa stretli aj s Richardom Sulíkom. V akom štádiu sú rokovania? Stretli ste sa iba raz?

S Richardom sme mali veľkú diskusiu minulý rok v lete, kedy mi ponúkal post predsedu strany. Často sme sa vtedy stretávali, intenzívne sme diskutovali. Vysvetľoval som mu, ako ja vidím Slovensko a v čom vidím výhodu, ak založím vlastný projekt. Povedal som mu, že sa teším na spoluprácu s ním, aj keď máme v niektorých smeroch rozdielne názory. Richarda si vážim ako veľmi schopného a pracovitého človeka. Od nášho posledného stretnutia, ktoré sme aj medializovali, sme sa doteraz osobne ešte nestretli.

Čo sa týka Igora Matoviča, po tom všetkom... viete si s ním predstaviť spoluprácu?

Určite áno. Ako som povedal, som presvedčený, že pán Matovič to myslí so Slovenskom dobre. Aj keď nesúhlasím s niektorými metódami jeho politického boja. Je mi ľúto, že vzal odchod pani Remišovej a jej prestup do našej strany takto osobne.

Teraz k vašim kauzám. V akom štádiu je trestné stíhanie vo veci vašej firmy KTAG?

Viem, že vyšetrovanie beží. Žiadne ďalšie informácie nemám.

Vy ste hovorili, že v tomto prípade vám hrozí až 12 rokov väzenia. Ste pripravený aj na možnosť, že vás obvinia?

Ja som presvedčený, že sa jasne ukáže, že to je Ficova pomsta. Esemesky Kočnera s Bödörom o tom, ako ovládajú políciu to jasne ukazujú. Robili tak, aby to vyhovovalo strane Smer. Toto napísala polícia vo svojej správe.

Druhou kauzou bolo vydieranie Robertom Ficom kvôli tomu, že sa chcel stať predsedom Ústavného súdu. Trestné oznámenie podal Ondrej Dostál. V tomto prípade je niečo nové?

Neviem. Nemám žiadne informácie.

Akú plánujete kampaň v najbližších mesiacoch? Budete chodiť medzi ľudí alebo zvolíte inú formu?

Medzi ľuďmi sme stále a budeme ešte viac. Dôležité je sústrediť sa aj na snem a program. Sme však strana Za ľudí, a chceme byť aj s ľuďmi.

A aký je hlavný cieľ vašej strany?

Pomáhať ľuďom. To sa da iba tak, že uspejeme vo voľbách budeme pri zostavovaní vlády.