Nový prieskum je ranou opozícii aj Mostu: Kiska nad priepasťou, klesli aj PS a SNS

Ak by sa parlamentné voľby konali v auguste, s 21,8 percenta by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so 14 percentami hlasov a tretia ĽSNS s 12,1 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1020 respondentov.

Kým Smer zaznamenal nárast o 1,5 %, druhý a tretí menovaný subjekt klesol. PS/Spolu o 1,7 a ĽSNS o 0,5 % hlasov voličov. Nárast zaznamenali ale mimoparlamentní kresťanskí demokrati, ktorým sa preferencie zvýšili o 0,5 %.

Zdroj: Focus

Ďalším subjektom, ktorý v prieskume prepadol je hnutie Sme rodina, ktoré kleslo o 0,7 % oproti júnovým výsledkom. Nárasť však zaznamenalo Matovičovo OĽaNO. Oproti júnu si so ziskom 0,9 % polepšili. Naopak strana Andreja Kisku naďalej stagnuje na hranici zvoliteľnosti a oproti júnu sa prepadli o 0,2 % voličov. Rovnaké je to aj so stranou Most-Híd, ktorá je v súčasnej vládnej koalícii. Smer by však podľa predbežných výsledkov so stranou SNS vládu nezostavil a strana Most-Híd nemá podľa prieskumu dostatočný počet mandátov na vstup do parlamentu.

V Národnej rade SR by Smer-SD obsadil 38 kresiel, koalícia PS a Spolu - občianska demokracia by získala 24 mandátov, ĽSNS 21, KDH 13, SaS a SNS by mali zhodne 12 kresiel, Sme rodina 11, OĽaNO desať a Za ľudí deväť poslancov. Prieskum sa uskutočnil 1. až 7. augusta a respondenti boli konfrontovaní s otázkou "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?".